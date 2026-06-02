O meia Giorgian De Arrascaeta, peça fundamental do Flamengo e da seleção uruguaia, enfrenta um novo revés em sua preparação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, 2, o jogador sentiu dores na panturrilha durante um treinamento com a Celeste. De acordo com a jornalista Belle Costa, do canal Goat, Arrascaeta será cortado.

O diário local El País, por sua vez, informou que Arrascaeta passará por exames médicos para determinar a gravidade do problema e o tempo necessário para sua recuperação. Este incidente ocorre em um momento delicado, visto que o atleta já estava em fase de recuperação de uma fratura na clavícula direita.

A contusão anterior ocorreu no dia 29 de abril deste ano, durante uma partida da Copa Libertadores entre Flamengo e Estudiantes, em La Plata, Argentina. O jogador foi submetido a uma cirurgia no dia 30 de abril e não entra em campo desde então.

Impacto no elenco

Apesar da fratura na clavícula, Arrascaeta havia sido mantido na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. A nova lesão muscular, no entanto, coloca sua participação no torneio em xeque. A possível ausência de Arrascaeta seria um desfalque significativo para a seleção uruguaia, que busca uma campanha sólida no Mundial.

A estreia do Uruguai na Copa do Mundo de 2026 será no dia 15 de junho contra a Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. A Celeste está no Grupo H, que também inclui Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.