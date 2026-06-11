A seleção uruguaia deu início à sua preparação final para a Copa do Mundo de 2026 em solo mexicano. A equipe desembarcou em Playa del Carmen, no México, na última quarta-feira, 10, e realizou seu primeiro treino no mesmo dia, no complexo Fairmont Mayakoba. A sessão foi focada em exercícios regenerativos e trabalhos em bicicleta, visando a recuperação física dos atletas após a viagem e a adaptação ao clima local.

Situação de Giorgian De Arrascaeta

O meia Giorgian De Arrascaeta, uma das principais figuras da equipe, tem sido o centro das atenções devido a recentes problemas físicos. O jogador se recupera de uma fratura na clavícula direita, sofrida em abril. Mais recentemente, em 2 de junho de 2026, Arrascaeta sofreu uma nova lesão muscular na panturrilha durante um treino, o que gerou preocupações sobre sua participação no Mundial.

Araújo e Gimenéz também estão fora

Ronald Araújo sofreu uma distensão muscular na panturrilha e está fora do primeiro jogo da equipe. Já José Maria Gimenez conviveu com lesões musculares durante toda a temporada e está sem jogar desde o dia 9 de maio, por conta de uma entorse no tornozelo direito.

Caminhada do Uruguai na Copa do Mundo 2026

Sob o comando do técnico Marcelo Bielsa, o Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. A estreia da Celeste está marcada para 15 de junho de 2026, contra a Arábia Saudita, em Miami, nos Estados Unidos. Posteriormente, a equipe enfrentará Cabo Verde em 21 de junho e a Espanha em 26 de junho.