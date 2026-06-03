A seleção argentina iniciou sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com o primeiro treinamento em solo norte-americano nesta terça-feira, 2. A atividade, realizada em Kansas City, nos Estados Unidos, contou com a presença dos 26 jogadores convocados pelo técnico Lionel Scaloni, embora alguns tenham realizado trabalhos individualizados devido a lesões, com foco na condição física dos atletas e atualizações do departamento médico, conforme apurado pelo portal Lance!.

Messi e recuperação de atletas chave

A condição de Lionel Messi é tratada com cautela. Ele apresentou uma inflamação no isquiotibial esquerdo, mas exames descartaram ruptura muscular. Messi deve ser poupado no amistoso contra Honduras, no dia 6 de junho, enquanto no jogo contra a Islândia, no dia 9 de junho, deve atuar por alguns minutos.

Outros jogadores importantes com boas notícias incluem Cristian Romero e Julián Álvarez, que se recuperaram de lesões e participaram integralmente do treino. Thiago Almada, que estava sob monitoramento por questões físicas, também participou das atividades, conforme registrou a apuração.

Lesionados sob monitoramento constante

Apesar das recuperações, alguns atletas ainda geram atenção. O goleiro Emiliano Martínez sofreu uma pequena fratura em um dos dedos durante o aquecimento da final da Europa League. Ele deve ser desfalque nos amistosos contra Honduras e Islândia, mas a expectativa é que esteja recuperado para a estreia na Copa.

Os laterais-direitos Nahuel Molina e Gonzalo Montiel, ambos com lesões musculares, realizaram trabalhos com bola em campo, progredindo em suas recuperações. A comissão técnica espera contar com ambos para a estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, no dia 16 de junho.

Nico Paz e Nico González seguem sob monitoramento diário e observação, respectivamente, e provavelmente estarão ausentes dos amistosos. Leandro Paredes, volante que teve uma lesão jogando pelo Boca Juniors, está fora dos amistosos e sua recuperação é acompanhada de perto, de acordo com a apuração.

Calendário da Argentina: Amistosos e estreia no Mundial

A seleção argentina tem dois amistosos agendados antes da Copa do Mundo: o primeiro contra Honduras, no dia 6 de junho, e o segundo contra a Islândia, no dia 9 de junho. A estreia da Argentina no Mundial está marcada para o dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas City. A equipe está no Grupo J, que também inclui Áustria e Jordânia.