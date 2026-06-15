A Espanha ficou em um 0 a 0 frustrante com a seleção de Cabo Verde, nesta segunda-feira, 15, e chegou a marca de 12 jogos de estreia sem vencer em Copas do Mundo. Apenas em cinco ocasiões La Roja triunfou em sua primeira partida no Mundial, enquanto teve seis derrotas e seis empates.
O Brasil foi o adversário da seleção espanhola em duas ocasiões em estreias na Copa do Mundo, com duas vitórias brasileiras. A primeira partida foi em 1934, quando os europeus foram derrotados por 3 a 1. O outro encontro foi em 1986, sendo derrotada por 1 a 0.
Algumas derrotas no primeiro jogo foram memoráveis, como a goleada sofrida para a Holanda, por 5 a 1, na Copa de 2014. Naquela edição La Roja chegava como a atual campeã do torneio.
Retrospecto da Espanha em abertura de Copas
- 1934 — Brasil 3 x 1 Espanha
- 1950 — Espanha 3 x 1 EUA
- 1962 — Tchecoslováquia 1 x 0 Espanha
- 1966 — Argentina 2 x 1 Espanha
- 1978 — Áustria 2 x 1 Espanha
- 1982 — Honduras 1 x 1 Espanha
- 1986 — Espanha 0 x 1 Brasil
- 1990 — Uruguai 0 x 0 Espanha
- 1994 — Coreia do Sul 2 x 2 Espanha
- 1998 — Espanha 2 x 3 Nigéria
- 2002 — Espanha 3 x 1 Eslovênia
- 2006 — Espanha 4 x 0 Ucrânia
- 2010 — Espanha 0 x 1 Suíça
- 2014 — Espanha 1 x 5 Holanda
- 2018 — Portugal 3 x 3 Espanha
- 2022 — Espanha 7 x 0 Costa Rica
Próxima partida
A Espanha volta a campo contra a Arábia Saudita, no próximo domingo, 21, às 13h (de Brasília). A partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.