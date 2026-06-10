Carlo Ancelotti completou 67 anos nesta quarta-feira, 1o, e recebeu os devidos cumprimentos de seus comandados durante o treino da seleção brasileira, no CT Columbia Park, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Bem humorado, o técnico italiano passou pelo popular “corredor polonês” e recebeu tapas tímidos dos atletas e membros da comissão técnica. Assista ao vídeo:
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O treino contou ainda com uma presença ilustre, a do diretor americano Spike Lee, que vestiu boné e camisa do Brasil e se referiu a Neymar como “my guy” (meu cara). Lee, no entanto, admitiu estar mais preocupado com a presença de seu time de basquete, o New York Knicks, na final da NBA diante do San Antonio Spurs.
Sem Neymar, que se recupera de lesão na panturrilha e ainda não treinou com os companheiros, a seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti estreia na Copa do Mundo no próximo sábado, 13, às 19h (de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium.