O técnico italiano Carlo Ancelotti já tem definidos 18 nomes que estarão na próxima Copa do Mundo. Em entrevista exclusiva à PLACAR, publicada na edição de janeiro, Ancelotti disse que dificilmente fará testes na Data Fifa de março, a última antes da convocação para o Mundial, e admitiu que ainda tem dúvidas sobre o melhor aproveitamento das três vagas extras – criadas a partir de 2022, quando a lista de 23 nomes foi ampliada para 26.

“[Tenho] 18 nomes, mais ou menos. Fica um aviso (risos)”, iniciou dizendo.

“É que há muitas lesões no futebol moderno, então nunca se pode saber. Hoje fazemos uma lista, mas amanhã ou depois dos jogos da Champions League você tem que mudá-la”, completou.