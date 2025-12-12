A CBF está próxima de oficializar a permanência de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira por mais cinco anos. Segundo o diário espanhol AS, o treinador italiano já tem acordo encaminhado para renovar seu contrato até 2030, em termos que o colocariam como o técnico mais bem remunerado do futebol mundial entre seleções.

A apuração, publicada nesta sexta-feira, 12, diz que a negociação está concluída e que não há divergências nem sobre valores nem sobre a duração do novo vínculo. De acordo com o diário, dirigentes da CBF já tratavam a renovação durante a última Data Fifa, restando apenas a formalização burocrática, com assinatura e anúncio oficial.

Ancelotti chegou à seleção brasileira em maio de 2025, escolhido para substituir Dorival Júnior. Após início promissor, a CBF passou a pensar em ter o experiente nome em frente do ciclo até a Copa do Mundo de 2030.

Em campo, o treinador soma oito partidas no comando da pentacampeã mundial, divididas entre jogos das Eliminatórias e amistosos internacionais. O desempenho até aqui inclui quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.