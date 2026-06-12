A Copa do Mundo de 2026 terá duas partidas nesta sexta-feira, 12, com as estreias de Canadá e Estados Unidos no torneio. Os confrontos são válidos pela primeira rodada da fase de grupos.

Às 16h (de Brasília), o Canadá enfrenta a Bósnia e Herzegovina pelo Grupo B. Mais tarde, às 22h, os Estados Unidos recebem o Paraguai em duelo do Grupo D.

A sexta-feira marca a entrada em campo dos outros dois países-sede da Copa, após a abertura do torneio na quinta-feira, 11. Até aqui, o México venceu a África do Sul, e a Coreia do Sul derrotou a Tchéquia.

Onde assistir à Copa nesta sexta, 12