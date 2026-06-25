A Costa do Marfim entra em campo contra Curaçao nesta quinta-feira, 23, a partir das 17:h (de Brasília) na Filadélfia, Pensilvânia, com o objetivo de confirmar a classificação do país para a próxima fase na Copa do Mundo de 2026. A seleção africana atualmente está na segunda colocação do Grupo E, com 3 pontos, atrás da Alemanha, que tem 6 pontos. O principal destaque da seleção marfinense até aqui é o atacante Yan Diomandé.

O ponta-esquerda de 19 anos teve ótimas atuações diante da vitória sobre o Equador, na estreia, e na derrota para a Alemanha. O jogador fez uma temporada notável pelo RB Leipzig, da Bundesliga. Marcou 13 gols e deu 10 assistências, ajudando a equipe a se classificar para a Liga dos Campeões e figurando entre os atletas com maior número de dribles completados em todo o futebol europeu. Liverpool, da Inglaterra, e PSG, da França, estão disputando sua contratação.

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Rejeitado em testes em clubes relevantes do futebol europeu como Chelsea, Rangers e Olympiacos, estreou profissionalmente pelo Leganés, clube espanhol que atualmente disputa a segunda divisão de La Liga. Diomandé fez seu primeiro jogo contra o Real Madrid, em em 29 de março de 2025. Sete meses depois, estreou pela seleção da Costa do Marfim. Com apenas 18 anos, fez sua primeira partida pelos elefantes diante de Seychelles, pelas eliminatórias para o mundial. Os marfinenses golearam por 7 a 0 e Diomandé deixou sua marca. Ao todo, tem 12 partidas e 3 gols com Costa do Marfim. Na Copa do Mundo, joga com o número 11, eternizado na seleção por Didier Drogba.

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Na última semana, Diomandé publicou um texto no site The Players’ Tribune no qual relatou sua principal motivação para jogar futebol e defender a seleção nacional: honrar a memória de sua irmã Roxane, que faleceu precocemente no ano passado, pouco depois da estreia profissional de Diamondé, com apenas 15 anos de idade, tendo morrido de forma trágica após ingerir bebida adulterada em uma festa. O episódio segue sendo investigado pela polícia local.

“Eu vou realizar tudo o que você previu para mim. Eu juro. Mesmo antes de eu ganhar minha primeira chuteira, você dizia a todos: ‘O meu irmão é o melhor do mundo’. Eu vou provar que você estava certa, ou vou morrer tentando” escreveu o atacante, que optou pelo texto ao invés de uma entrevista convencional pois seria difícil para ele relatar a tragédia pessoal sem se emocionar.

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