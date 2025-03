Vitória x Náutico: Onde Assistir AO VIVO o Jogo Decisivo da Copa do Brasil!

Vitória e Náutico se enfrentam em um duelo decisivo pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida será realizada no Estádio Barradão, em Salvador, nesta quarta-feira, 12 de março, às 19h (horário de Brasília). Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, o que adiciona ainda mais tensão ao confronto.

O Vitória chega embalado após vencer o Maranhão por 1 a 0, com gol de Gabriel Baralhas. Já o Náutico, conhecido como Timbu, vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Santa Cruz de Natal, com gols de Paulo Sérgio, Bruno Mezenga, Sousa e Kayon. O vencedor deste confronto garantirá uma premiação de R$ 2.315.250,00 e avançará para a terceira fase, cujo adversário será definido por sorteio.

Camisa do Náutico. Fonte: Gabriel França / Náutico

Onde assistir Vitória x Náutico ao vivo.

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Vitória e Náutico ao vivo através dos canais SporTV e Premiere, ambos em TV fechada. A transmissão começará às 19h, direto do Barradão, garantindo que os fãs não percam nenhum detalhe deste importante jogo da Copa do Brasil 2025.

Quais são os desfalques e escalações prováveis.

O Vitória enfrenta alguns desfalques importantes. Matheuzinho, Val Soares e Claudinho estão em recuperação, enquanto Fabri está em fase de transição. O atacante Carlos Eduardo também é dúvida devido a um desconforto muscular. No entanto, há expectativa pela estreia de Pepê, ex-Grêmio, que está regularizado.

A provável escalação do Vitória inclui:

Lucas Arcanjo;

Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga (ou Neris), Jamerson;

Willian Oliveira, Baralhas, Wellington Rato;

Gustavo Mosquito, Janderson (ou Carlinhos), Lucas Braga.

Por outro lado, o Náutico não contará com o artilheiro Paulo Sérgio, que se recupera de uma fratura no dedo do pé, e o zagueiro Odivan, lesionado. A provável escalação do Timbu é:

Muriel;

Marcos Ytalo, Felipe Santana, Léo Coltro, Igor Fernandes;

Auremir (ou Sousa), Marco Antônio, Wenderson, Patrick Allan (ou Kayon);

Bruno Mezenga, Vinícius.

Retrospecto e expectativas para o jogo.

O histórico entre Vitória e Náutico mostra que o Leão não vence o rival desde 2013, acumulando cinco empates e quatro derrotas desde então. No entanto, na Copa do Brasil de 2010, o Vitória venceu os dois confrontos: 1 a 0 em Recife e 5 a 0 em Salvador.

Apesar do tabu, o Vitória vive um bom momento na temporada e jogará em casa, o que pode ser um fator decisivo. O time de Salvador é considerado favorito para avançar à próxima fase, com uma previsão de vitória por 2 a 0 sobre o Náutico.

Fonte: 90min

