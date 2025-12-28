O vice-presidente do Corinthians Armando Mendonça pediu desculpas no último sábado, 27, por discutir e xingar torcedores nas redes sociais. O dirigente explicou que passava por um momento delicado na família.

A confusão aconteceu na véspera de Natal, quando Mendonça respondeu torcedores após uma postagem celebrando o título da Copa do Brasil.

“Tirei o presidente que roubava. Dei uma Copa do Brasil e ainda reclama”, escreveu em uma postagem. “Vai curtir o título, seu otário”,