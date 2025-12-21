Memphis Depay marcou o segundo gol que deu o título da Copa do Brasil para o Corinthians, contra o Vasco, neste domingo, 21, no Maracanã, e aproveitou para deixar o seu recado. O atacante disse que a partida no Rio valia mais que apenas uma conquista.

O craque holandês completou 65 jogos com a camisa do Corinthians (51 em 2025), com 19 gols marcados (12 neste ano).

“Lutamos hoje por algo maior que a Copa do Brasil, maior do que o título. O momento em que o clube esta inserido é muito difícil. Pessoalmente, foi um ano muito difícil. Muita pressão, muita gente tentando nos colocar para baixo”, disse Memphis.