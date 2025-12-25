O vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, discutiu com torcedores nesta quinta-feira, 25, nas redes sociais. O dirigente chegou a chamar um torcedor de “otário” e dizer para outro que ‘deu uma Copa do Brasil”.

Pelo que se pode ver na conta do próprio Mendonça no Instagram, a discussão começou em uma publicação em que o dirigente comemora o tetracampeonato da Copa do Brasil, conquistado no último domingo, sobre o Vasco, no Maracanã. Mendonça não foi encontrado para comentar as publicações.

“Vai curtir o título, seu otário” e “dei uma Copa do Brasil e ainda reclama?” são algumas das frases mais agressivas de Mendonça contra os torcedores. Segundo ele, ainda nas redes sociais, as pessoas o identificaram como o alvo das críticas de Memphis Depay.

O holandês disse ainda no gramado do Maracanã que muita gente da diretoria mentia sobre o salário dele para que a torcida o quisesse ver fora do Corinthians.

“Muitas pessoas falam muita coisa na imprensa. Muitas coisas são falsas. Eles mentem muito sobre mim, sobre o meu salário, porque eles querem que os fãs me odeiem para que eu vá embora. Mas vencemos dois títulos em um ano. O que eles vão falar agora? As pessoas na diretoria precisam acordar. Eles sabem exatamente de quem estou falando. Aqueles que querem f… o Corinthians, ‘bora’, saiam do clube, saiam da diretoria”, disse Memphis.