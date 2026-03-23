Os jogos da quinta fase da Copa do Brasil foram sorteados nesta segunda-feira, 23. A partir de agora restam 32 times disputando o título, que atualmente pertence ao Corinthians.

As partidas de ida estão programadas para os dias 22 e 23 de abril. Os confrontos de volta devem ser disputados entre 13 e 14 de maio.

Esta será a primeira fase da edição com duelos em ida e volta. Além disso, marca a entrada dos 20 times do Brasileirão Série A, que se juntam aos 12 classificados após as quatro fases anteriores.

Jogos da 5ª fase da Copa do Brasil