A Copa do Brasil de 2026 definiu na noite desta quinta-feira, 19, os últimos classificados que avançam para a 5a fase da competição, que vai contar com a entrada dos chamados “grandes”, os times do Pote 1: São eles: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional Red Bull Bragantino e Santos. Eles se juntam aos outros 16 times que chegaram à essa etapa, casos de Vitória, Ceará, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo, Paysandu, Operário de Ponta Grossa, Athletic, Confiança, Atlético-GO, CRB, Jacuipense, Juventude, Goiás e Barra.

Agora, os confrontos vão ser definidos em sorteio marcado que acontece na próxima segunda-feira (23), na CBF. A partir desta fase, os jogos serão de ida e volta, com disputas previstas para os dias 22 e 23 de abril na ida, e volta para 13 e 14 de maio.

A competição deste ano é diferente de todas as outras, considerada mais “democratizada” do que nunca, com o recorde de 126 clubes participantes – 34 a mais do que em 2025, e quase meio bilhão em premiações. Tudo isso se deve às mudanças no regulamento, com a inclusão de duas fases adicionais. Até o ano passado, as equipes com vagas asseguradas na Copa Libertadores, os campeões nacionais das Séries B, C e D, e os vencedores das copas regionais entravam na Terceira Fase; agora, a entrada de novos participantes ocorre entre a Segunda e a Quinta Fase, essa a última antes das Oitavas-de-Final, que é justamente quando os 20 times da Série A entram na competição.

“A Copa do Brasil se tornou um dos ativos mais relevantes do calendário nacional. O volume de recursos que ela disponibiliza fortalece o caixa dos clubes, amplia a competitividade e cria oportunidades reais para equipes de diferentes divisões estruturarem seus projetos esportivos ao longo da temporada. As mudanças no formato e o cuidado da CBF com a valorização do produto ano a ano, adiciona ainda mais peso esportivo e financeiro à disputa, elevando o patamar da competição dentro e fora de campo”, afirma Alexandre Frota, CEO da Futpro Expo, evento inédito destinado a negócios no futebol que acontecerá entre os dias 7 e 9 de maio, em Fortaleza.

Outra alteração é que a definição dos duelos em jogo único, antes restritas apenas às duas primeiras fases, foi estendida até a Quarta Fase, que terminou ontem. Os confrontos com ida e volta acontecem entre a 5a Fase e a semi-final. A grande decisão, pela primeira vez desde que a competição foi criada, em 1989, passa a acontecer em uma única partida, em local que ainda será definido pela CBF.

Esse fator faz com que a disputa se democratize ainda mais. O estado que lidera o número de participantes é São Paulo, com 13 equipes, seguido pelo Rio de Janeiro, com 10, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, com 7, Santa Catarina, Bahia e Pará, com 6, Ceará, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas e Sergipe, com 4, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraná, Distrito Federal, Piauí, Espírito Santo, Acre, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins, com 3.