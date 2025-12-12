O Vasco da Gama largou na frente do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Em primeiro encontro no Maracanã, o cruzmaltino venceu de virada por 2 a 1, na última quinta-feira, 11, graças ao poder de decisão do artilheiro Pablo Vegetti – que desencantou. O argentino foi elogiado por Fernando Diniz, enquanto o jovem Rayan chamou a atenção do rival Zubeldia.

“Acho que o Vegetti personifica bastante o que é o Vasco. É um jogador de uma entrega absoluta para as coisas. Além de ser um grande artilheiro. Não é porque a pessoa tem muita vontade, muito carisma, que joga. Além de tudo é um grande artilheiro, um dos grandes líderes da equipe”, disse Diniz, em coletiva após o jogo.

Vegetti não somente é o artilheiro do Vasco na temporada, mas também o maior goleador do futebol brasileiro em 2025. O argentino marcou 27 gols em 62 jogos que disputou no ano.

No entanto, chegou para a semifinal em má fase. Foram oito jogos de jejum e apenas três gols marcados nos últimos 20 disputados – um de pênalti e dois na vitória contra o Bragantino.

No último jogo do Brasileirão, após expulsão de Hugo Moura, Vegetti foi substituído e saiu irritado com a situação. Tanto Diniz quanto o próprio atacante esfriaram a situação.

“A minha relação com ele não é boa, é ótima. Sempre ótima. Obviamente que quando o jogador está jogando constantemente tem uma certa fluência natural. Dá uma facilitada. Mas mesmo ele jogando menos às vezes, a minha relação com ele é muito próxima e ele é muito dedicado aos seus companheiros”, completou Diniz.

Zubeldia se encanta por Rayan

O outro gol do Vasco, que garantiu o empate no início do segundo tempo, foi marcado pelo jovem Rayan, atacante sensação da equipe carioca.

Aos 19 anos, Rayan soma 20 gols na temporada – superando a lenda Roberto Dinamite em artilharia com a mesma idade. A atuação do atacante chamou a atenção até mesmo de Zubeldia, técnico do Fluminense.

“Eles tiveram a virtude de marcar. Tem um jogador muito desequilibrante, o Rayan. Restam 90 minutos, vamos ver quem passa para a segunda fase. Vamos controlar a expectativa e trabalhar para passar”, disse Zubeldia.