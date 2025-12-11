Em uma noite de Maracanã lotado e com emoção até o último segundo, o Vasco mostrou resiliência para vencer o Fluminense por 2 a 1, de virada, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor saiu na frente com Serna no primeiro tempo, mas o Gigante da Colina voltou transformado do intervalo, empatou com o jovem Rayan e, já nos acréscimos, viu a estrela de Vegetti brilhar para garantir a vantagem no confronto.

Tricolor domina e sai na frente com polêmica

O clássico começou com alta intensidade, mas com o Fluminense controlando as ações ofensivas e explorando os erros de saída de bola do rival. A superioridade tricolor se traduziu em chances claras, como o chute de Acosta sobre o travessão logo aos 6 minutos. O momento capital da primeira etapa, no entanto, veio carregado de polêmica. Aos 17 minutos, Léo Jardim saiu da área para cortar um lançamento e derrubou Everaldo. O árbitro Raphael Claus aplicou apenas o cartão amarelo, gerando revolta nos jogadores do Flu que pediam a expulsão.

Na cobrança da falta, aos 22 minutos, a justiça do futebol pareceu agir para o lado das Laranjeiras. Renê alçou na área, Thiago Silva ajeitou com categoria e Serna finalizou rasteiro. A bola ainda desviou levemente em Gómez antes de morrer no fundo da rede, decretando a vantagem parcial merecida para a equipe de Luis Zubeldía, enquanto o Vasco sofria para criar jogadas perigosas.

Reação imediata e pressão cruz-maltina

O cenário mudou drasticamente na volta do intervalo. Precisando do resultado para salvar a temporada, o Vasco adotou uma postura agressiva e foi recompensado logo aos 5 minutos. Gómez fez boa jogada pela esquerda e cruzou; a bola atravessou a área e encontrou Rayan, que não perdoou e finalizou de canhota para empatar o duelo.