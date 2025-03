Relembre os momentos épicos da final da Copa do Mundo de 2022

A final da Copa do Mundo de 2022, realizada no dia 18 de dezembro no Estádio Lusail, no Catar, é considerada uma das mais emocionantes da história do futebol. A partida entre Argentina e França terminou empatada em 3 a 3 após a prorrogação, com a Argentina conquistando o título nos pênaltis por 4 a 2.

Mbappé pela França após a final da Copa do Mundo – Créditos: depositphotos.com / DURAOFOTO

Qual foi o domínio argentino no primeiro tempo?

Desde o apito inicial, a Argentina demonstrou superioridade tática e técnica. Aos 23 minutos, Ángel Di María foi derrubado na área por Ousmane Dembélé, resultando em um pênalti. Lionel Messi cobrou com precisão, deslocando o goleiro Hugo Lloris e abrindo o placar. Aos 36 minutos, em uma jogada coletiva exemplar, Alexis Mac Allister recebeu pela direita e cruzou para Di María finalizar com categoria, ampliando a vantagem argentina para 2 a 0.

Como foi a reação francesa no segundo tempo?

A França enfrentou dificuldades para impor seu jogo durante grande parte da partida. No entanto, aos 80 minutos, Randal Kolo Muani foi derrubado na área por Nicolás Otamendi, resultando em um pênalti. Kylian Mbappé converteu a cobrança, diminuindo a diferença. Apenas dois minutos depois, Mbappé marcou novamente, desta vez com um belo voleio, empatando o jogo e levando a decisão para a prorrogação.

O que aconteceu na prorrogação?

Na prorrogação, aos 108 minutos, Messi aproveitou um rebote dentro da área e colocou a Argentina novamente à frente. Porém, aos 118 minutos, a França teve outro pênalti a seu favor após uma mão na bola de Gonzalo Montiel. Mbappé converteu, completando seu hat-trick e levando a decisão para os pênaltis.

Como foi a decisão por pênaltis?

Na disputa de pênaltis, a Argentina foi mais eficiente. Emiliano Martínez defendeu a cobrança de Kingsley Coman, e Aurélien Tchouaméni chutou para fora. Gonzalo Montiel converteu o pênalti decisivo, garantindo o terceiro título mundial para a Argentina.

