Flamengo larga na frente e pode chegar a 13º título em 5 anos

O Flamengo venceu o Atlético Mineiro, neste domingo, 3, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela ida da final da Copa do Brasil. Assim, podendo até perder por um gol de diferença no jogo de volta em Belo Horizonte, o Rubro-Negro se aproximou do 13º título nos últimos cinco anos.

Essa conquista, caso se concretize, se soma a outras desse período. Até então, são quatro títulos do Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024), dois do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), dois títulos da Copa Libertadores (2019 e 2022), dois da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), um da Recopa Sul-Americana (2020) e um da Copa do Brasil (2022). Todos com a marca de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que marcou dois gols na decisão desta tarde, em meio a um imbróglio sobre sua renovação de contrato.

Festa no Maracanã! Gabigol faz o segundo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O atacante, que ainda tem sua continuidade incerta, marcou e festejou com a torcida.@placar pic.twitter.com/3zO9MnV4lZ — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) November 3, 2024

O troféu glorifica outros nomes da atual geração. Entre os nomes que compõem o período, estão Gerson e Arrascaeta, importantes no ano de 2019, o primeiro desta fase de glórias, e ainda no atual elenco.

O título também pode ser o segundo do time em 2024, apesar da instabilidade. Depois de encerrar o trabalho de Tite, que iniciou a temporada e venceu o estadual, o Flamengo passou a ser comandado pelo técnico Filipe Luís. Curiosamente, o ex-lateral também fez parte da geração de dentro das quatro linhas, entre 2019 e 2023.

Os títulos do Flamengo desde 2019

Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024)

Campeonato Brasileiro (2019 e 2020)

Copa Libertadores (2019 e 2022)

Supercopa do Brasil (2020 e 2021)

Recopa Sul-Americana (2020)

Copa do Brasil (2022)