Copa do Brasil: veja ranking de times com mais vice-campeonatos

Na prestigiada Copa do Brasil, o Atlético alcançou uma marca significativa ao disputar duas finais do torneio. Apesar de não ter conquistado o título ainda, o clube se afirmou como uma das potências do futebol brasileiro. O primeiro vice-campeonato foi em 2016, e em 2024 a equipe repetiu a façanha, destacando-se pela sua atuação expressiva nas partidas.

Publicidade

Com o recente vice-campeonato, o Atlético confirma seu lugar entre os clubes de sucesso no torneio, mesmo que a taça não tenha vindo para casa. Nesta última edição, o Flamengo levantou a taça, reafirmando seu favoritismo no torneio e dividindo o protagonismo da decisão com o Atlético.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Os Maiores Vices da Copa do Brasil

Além de suas conquistas, o Flamengo é reconhecido como o clube com mais vice-campeonatos na história da Copa do Brasil, totalizando cinco até 2024. Grêmio e Corinthians vêm logo atrás com quatro vices cada, formando um trio de equipes que frequentemente se destacam no torneio.

Clubes Bicampeões de Vice na Copa do Brasil

Junto ao Atlético, outros cinco clubes brasileiros tiveram o vice-campeonato duas vezes: Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Athletico-PR e Coritiba. Mesmo sem levantarem a taça, esses clubes mostraram consistência e competitividade, marcando sua presença no futebol nacional.

Uma Chance Única na Final

Além dos bicampeões de vice, doze clubes alcançaram a final uma única vez, refletindo a imprevisibilidade e a natureza competitiva do torneio, onde mesmo os azarões podem brilhar.

Publicidade

Flamengo – 5 vices (1995, 2003, 2004, 2017, 2023)

Grêmio – 4 vices (1991, 1993, 1995, 2020)

Corinthians – 4 vices (2001, 2008, 2018, 2022)

Cruzeiro – 2 vices (2013, 2021)

Coritiba – 2 vices (2011, 2012)

Fluminense – 3 vices (1992, 2005)

Atlético MG – 2 vices (2016, 2024)

Vitória – 1 vice (2010)

Santos – 1 vice (2015)

Sport – 1 vice (1989)

Goiás – 1 vice (1990)

Ceará – 1 vice (1994)

Botafogo – 1 vice (1999)

Brasiliense – 1 vice (2002)

Vasco – 1 vice (2006)

São Paulo – 1 vice (2000)

Figueirense – 1 vice (2007)

Palmeiras – 1 vice (1996)

Próximos Passos do Atlético na Copa do Brasil

A jornada do Atlético na Copa do Brasil ainda não está concluída. Com duas finais no currículo, o clube tem potencial para ir ainda mais longe e buscar o título inédito. A competição, sempre cheia de surpresas, oferece a chance de desafiar e se destacar no futebol brasileiro.

Os fãs do Atlético podem ansiar por novas finais, enquanto o time demonstra força e determinação em campo. A história da equipe promete capítulos ainda mais emocionantes na competição.