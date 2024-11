Copa do Brasil: veja ranking de defesas mais sólidas da competição

O Flamengo triunfou com um placar agregado de 4 a 1 em cima do Atlético MG pela Copa do Brasil, consolidando-se como o segundo maior vencedor da história do torneio. Essa conquista não apenas adiciona mais um troféu à vasta galeria do Flamengo, mas também ressalta a campanha defensiva exemplar do time.

Com uma defesa quase intransponível, o Flamengo sofreu somente dois gols durante toda a competição. Essa marca foi alcançada em dez partidas, com gols sofridos contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e contra o Atlético-MG, no Maracanã. Esse desempenho coloca o Flamengo entre as melhores defesas já vistas na história da Copa do Brasil, segundo dados do Sofascore.

Defesas Memoráveis na História da Copa do Brasil

No estilo de competição eliminatória da Copa do Brasil, uma defesa sólida é frequentemente essencial para o sucesso. Outras equipes que se destacaram defensivamente na história do torneio incluem:

Flamengo (2024) – 2 gols sofridos em 10 jogos

– 2 gols sofridos em 10 jogos Corinthians (1995) – 3 gols sofridos em 10 jogos.

– 3 gols sofridos em 10 jogos. Criciúma (1991) – 3 gols sofridos em 10 jogos.

– 3 gols sofridos em 10 jogos. Grêmio (1989) – 4 gols sofridos em 9 jogos.

– 4 gols sofridos em 9 jogos. Palmeiras (2020) – 4 gols sofridos em 8 jogos.

Importância da Defesa na Trajetória do Flamengo

A sólida defesa do Flamengo foi um pilar fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2024. Ao sofrer poucos gols, a equipe manteve o equilíbrio em momentos críticos, garantindo suporte para ações ofensivas. Em competições eliminatórias, cada jogo é decisivo, e uma defesa eficaz é vital.

O exemplo do Flamengo ilustra a importância de uma defesa bem estruturada, não apenas para vencer jogos, mas para abrir caminho para títulos significativos. Equipes com essa característica têm maior consistência e são capazes de sustentar um alto nível de desempenho ao longo de toda a temporada.

Próximos Desafios do Flamengo no Brasileirão

Com a recente vitória na Copa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Um dos próximos confrontos é novamente contra o Atlético-MG, marcado para quarta-feira, dia 13, às 20h. No Brasileirão, o Flamengo buscará manter o desempenho defensivo que foi crucial em sua campanha vitoriosa na Copa do Brasil.

Os torcedores, motivados pela recente conquista, esperam novas vitórias. O clube precisará enfrentar adversários determinados em um campeonato onde os detalhes são decisivos. Para isso, é essencial manter o foco, a preparação tática e a robustez defensiva.