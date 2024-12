Copa do Brasil 2025: veja todos os classificados

A edição de 2025 da Copa do Brasil promete trazer outra sequência de emoções ao mais democrático torneio de futebol do Brasil. Com a presença de 92 clubes espalhados por todas as regiões do país, a competição segue fiel à sua amplitude geográfica tradicional, permitindo que clubes menores enfrentem os grandes do futebol nacional. Os clubes participantes foram definidos após o encerramento do Campeonato Brasileiro e das copas estaduais, garantindo representação de Norte a Sul do país.

Publicidade

Esta competição une times de diferentes forças e tradições, criando encontros imprevisíveis e variados. Entre os participantes, estão aqueles que conquistaram suas vagas por meio de torneios estaduais e regionais, além dos que se qualificaram através do Brasileirão e torneios continentais. Essa combinação torna a Copa do Brasil uma disputa ímpar, onde surpresas estão sempre à espreita e oportunidades são constantes.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como a Competição está Estruturada?

O formato da Copa do Brasil de 2025 permanece fiel ao das edições anteriores, consistindo em confrontos eliminatórios que seguem por várias fases até a decisão do campeão. Cada fase oferece um conjunto específico de regras, garantindo dinamismo e desafio ao torneio.

Primeira Fase: Confrontos em partida única, com o time de menor ranking jogando em casa. Empates beneficiam o visitante, que avança.

Confrontos em partida única, com o time de menor ranking jogando em casa. Empates beneficiam o visitante, que avança. Segunda Fase: Também em jogo único, com mando de campo sorteado. Empates são decididos nos pênaltis.

Também em jogo único, com mando de campo sorteado. Empates são decididos nos pênaltis. Terceira Fase: Participam 12 times previamente classificados e as 20 equipes que superaram as fases iniciais. Jogos de ida e volta são realizados.

Participam 12 times previamente classificados e as 20 equipes que superaram as fases iniciais. Jogos de ida e volta são realizados. Oitavas até Semifinais: Confrontos em ida e volta com cruzamentos definidos por novo sorteio.

Confrontos em ida e volta com cruzamentos definidos por novo sorteio. Final: Disputa em dois jogos, o campeão é definido pelo agregado dos placares. Empates levam a decisão para os pênaltis.

Importância Regional na Copa do Brasil

A Copa do Brasil é famosa por seu caráter democrático, permitindo que times de todos os cantos do país brilhem. Na edição de 2025, o torneio contará com 13 equipes do Sul, 10 do Centro-Oeste, 16 do Norte, 26 do Nordeste e 27 do Sudeste. Essa variedade de clubes exibe o diversificado panorama do futebol brasileiro, onde cada região adiciona suas próprias histórias, culturas e estilos de jogo.

No Norte, o time do Remo participa pela 33ª vez, reforçando sua longa tradição. No Nordeste, o Ferroviário representa o Ceará após vencer a Taça Fares Lopes. O Sudeste, com o maior número de participantes, destaca a força dos grandes polos futebolísticos do país. Enquanto isso, o Centro-Oeste e o Sul trazem clubes de tradição sólida, como Atlético-GO e Grêmio.

Publicidade

Clubes Garantidos na Terceira Fase

Alguns clubes começam a competição já na terceira fase devido às suas classificações em outros campeonatos. Estes times frequentemente são considerados favoritos, baseados em seus desempenhos passados.

Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro, todos qualificados pela Libertadores via Campeonato Brasileiro. Paysandu, campeão da Copa Verde. Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2024. CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste. Santos, campeão da Série B do Brasileiro.

Com seu formato dinâmico e abrangência nacional, a Copa do Brasil de 2025 permanece como uma das competições mais aguardadas e competitivas do calendário do futebol brasileiro. Com a diversidade de talentos entre os seus 92 participantes, a expectativa é de jogos eletrizantes e surpresas a cada fase.

Todos os clubes classifcado