CBF recebe pedido de mudança da final da Copa do Brasil por Enem

O Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) solicitou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que altere as duas datas das finais da Copa do Brasil, que será disputada entre Flamengo e Atlético Mineiro nos dias 3 e 10 de novembro. O órgão aponta que o fato de coincidirem com o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pode “causar difículdades logísticas” para os estudantes. Entre as justificativas, estão possíveis problemas como congestionamentos e o aumento da movimentação de torcedores.

Além disso, o conselho alerta para o risco de os estudantes priorizarem os jogos em detrimento do Enem. O exame que tem início às 13h30 (de Brasília) com duração até as 19h, o que pode acarretar em candidatos saindo mais cedo das provas para assistirem às partidas, que acontecerão às 16h.

Em entrevista à ESPN, o vice-presidente do Consed, Igor de Alvarenga, reforçou a importância de um ambiente adequado e tranquilo para a realização da prova. Ele destacou que a final da Copa do Brasil, por ser um evento de grande apelo popular, pode acabar sendo uma distração para os candidatos.

“Claro, é uma decisão do estudante, mas a gente sabe que o futebol é uma paixão nacional, e o estudante pode preferir ir ao jogo do que à prova, mesmo sendo uma chance de ingresso a um curso superior”, argumentou.

Outro ponto de preocupação é o impacto no tráfego das cidades nos dias de prova, que pode ser agravado pela movimentação em torno dos estádios. Além disso, há alerta para o aumento do barulho nos arredores, que pode comprometer a concentração dos candidatos.

A final da Copa do Brasil terá o primeiro jogo no Maracanã, com o Flamengo como mandante, e o jogo decisivo na Arena MRV, em Belo Horizonte, casa do Atlético Mineiro.

A decisão

A CBF sorteou na última quinta, 24, a ordem dos mandos de campo dos jogos decisivos da competição. O campeão fatura R$ 73,5 milhões, enquando o vice fica com R$ 31,5 milhões.

Não há vantagem pelos gols marcados fora de casa. Pelo regulamento, em caso de igualdade no placar agregado a decisão do título acontecerá nos pênaltis.

Na semifinal, o Galo eliminou o Vasco depois de um empate por 1 a 1 em São Januário. Na primeira partida, na Arena MRV, a equipe mineira já havia superado os Cruzmaltino por 2 a 1.

O Rubro-Negro, por sua vez, é finalista por ter eliminado o Corinthians pelo placar agregado de 1 a 0. Os cariocas venceram o primeiro jogo por 1 a 0 e depois asseguraram classificação com um empate sem gols na Neo Química Arena. Essa é a terceira decisão seguida do clube.

Durante a cerimônia, estiveram presentes o técnico Filipe Luís e o goleiro Agustín Rossi, pelo Flamengo, e o meio-campista Rodrigo Battaglia, do Atlético Mineiro. “Nesta fase, chegam os melhores times e vai ser importante em casa. Mas serão dois jogos espetaculares”, disse Battaglia.

“Eu conheço esse grupo como ninguém. Virei a chave muito rápido. Nos jogadores, o que mais me impressiona, é o esforço que eles fazem em campo e o quanto querem conquistar esse troféu”, afirmou o treinador Filipe Luís.

A taça foi trazida por um representante histórico de cada equipe: o ex-meia Diego Ribas, pelo Flamengo, e o ex-goleiro Victor, atualmente dirigente do Galo.

Essa será a décima final do Flamengo, a sexta delas decidindo como visitante. Quando atuou a primeira das finais em casa, terminou com dois títulos, sendo um deles contra o Vasco, no Maracanã, em 2006. O outro aconteceu em 1990, contra o Goiás, no Serra Dourada. No último ano, acabou derrotado pelo São Paulo no Morumbi. Foi campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022.

O Galo está em sua quarta final, a primeira delas como mandante no jogo que encerra o torneio. Em 2014, apesar de o jogo final ter ocorrido no Mineirão, o mando era do Cruzeiro. Em 2016, foi na Arena do Grêmio. Em 2021, foi na Arena da Baixada. Foi campeão duas vezes: em 2014 e 2021.

Como foi o sorteio de mandos da final da Copa do Brasil

