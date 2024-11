Atlético MG tem reforço para jogo contra o Flamengo

Os meio-campistas Matías Zaracho e Bernard receberam alta do departamento médico do Atlético, representando um reforço significativo em um momento decisivo para o clube. Ambos os jogadores estão prontos para contribuir nas finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, sendo considerados essenciais pelo técnico Gabriel Milito.

Zaracho, que passou por uma cirurgia devido a uma hérnia esportiva, está bem preparado para solidificar o meio-campo. Bernard, retornando de uma lesão no joelho, busca corresponder às expectativas dos torcedores em seu regresso.

Importância do Retorno de Zaracho

Matías Zaracho desempenha um papel central no time do Atlético. Sua ausência obrigou o técnico Milito a ajustar o meio-campo, uma tarefa desafiadora dado o impacto de Zaracho na criação de jogadas e em finalizações. Com quatro gols e uma assistência em 28 confrontos nesta temporada, sua contribuição é inestimável.

O retorno de Zaracho deve revitalizar o Atlético, especialmente em jogos decisivos, restaurando estabilidade e criatividade ao meio-campo, aspectos que foram sentidos durante sua ausência.

Papel de Bernard no Atlético

Bernard, após um começo de temporada sem grande destaque, volta com a intenção de causar impacto. Com 18 jogos sem impacto direto em gols, ele tem a oportunidade de fazer a diferença em um período crucial. Sua presença não só amplia as opções ofensivas, mas também traz experiência e habilidade ao grupo.

Ao lado de Zaracho, Bernard pode desempenhar um papel crucial nas estratégias ofensivas de Milito, visando criar chances de gol e apoiar os atacantes nas finais.

Preparação do Atlético para as Finais

Com Zaracho e Bernard de volta, o Atlético se prepara para as finais da Copa do Brasil e Libertadores com um elenco reforçado. Embora possam iniciar no banco, suas presenças durante os jogos oferecem alternativas táticas valiosas para o técnico Gabriel Milito.

O Atlético enfrentará o Flamengo na primeira partida da final da Copa do Brasil no Maracanã, dando início a uma sequência de desafios importantes. Adicionalmente, a final da Copa Libertadores contra o Botafogo, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, realça ainda mais a importância do retorno desses atletas à equipe.

Condições Médicas do Atlético

Apesar das boas notícias com Zaracho e Bernard, o Atlético ainda enfrenta questões no departamento médico. O atacante Cadu, afastado por uma grave lesão no joelho, continua sendo desfalque até a próxima temporada. Sua ausência é uma preocupação constante para a equipe técnica, que se prepara para os desafios finais desta temporada.