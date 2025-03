Quem é o maior campeão da Copa América? Descubra agora!

A Copa América é o torneio de seleções nacionais mais antigo do mundo, organizado pela CONMEBOL desde 1916. Ao longo de mais de um século, diversas seleções sul-americanas conquistaram o título, destacando-se pela excelência e tradição no futebol.

Di Maria beijando taça da Copa América – Fonte: Instagram/@copaamerica

Quais são os campeões da Copa América?

Abaixo, apresentamos uma lista completa dos campeões da Copa América, incluindo o número de títulos e os anos de suas conquistas:

Argentina : 16 títulos (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993, 2021, 2024)

: 16 títulos (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993, 2021, 2024) Uruguai : 15 títulos (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011)

: 15 títulos (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) Brasil : 9 títulos (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019)

: 9 títulos (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019) Paraguai : 2 títulos (1953, 1979)

: 2 títulos (1953, 1979) Chile : 2 títulos (2015, 2016)

: 2 títulos (2015, 2016) Peru : 2 títulos (1939, 1975)

: 2 títulos (1939, 1975) Colômbia : 1 título (2001)

: 1 título (2001) Bolívia: 1 título (1963)

Observação: A Argentina conquistou seu 16º título na edição de 2024, superando o Uruguai e tornando-se a seleção com mais títulos na história da Copa América.

Como foi a edição de 2024 da Copa América?

A Copa América de 2024 foi realizada nos Estados Unidos, marcando a segunda vez que o país sediou o torneio, após a edição centenária de 2016. A competição contou com 16 seleções, incluindo as 10 da CONMEBOL e 6 da CONCACAF, refletindo a colaboração entre as duas confederações. Na final, a Argentina enfrentou a Colômbia no Hard Rock Stadium, na Flórida, e venceu por 1 a 0, com gol de Lautaro Martínez na prorrogação, assegurando seu 16º título.

