Autor do gol de empate da seleção brasileira contra o Marrocos, por 1 x 1, no sábado, 13, o atacante Vinicius Junior anotou seu segundo gol na história das Copas do Mundo e entrou no grupo de jogadores do Brasil que já marcaram em mais de um Mundial.

Em 2022, Vini Jr marcou um gol na goleada sobre a Coreia do Sul, as oitavas de final, por 4 x 1. Assim, tornou-se o 19º jogador a anotar em mais de uma Copa pelo Brasil entre os 288 que já entraram em campo desde 1930 na história dos Mundiais.

Do elenco atual, além de Vinicius Junior, outro que já marcou gol em Copas anteriores foi Neymar, nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022. O camisa 10 tem a chance de igualar o recordista Pelé (4 Copas marcando gol). Em 2022, Casemiro e Lucas Paquetá também marcaram gol. Vinicius Jr e Hakimi em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi e Paquetá em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Igor Thiago em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Díaz e Douglas Santos em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi, o capitão marroquino: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Sistema defensivo do Brasil precisa de ajustes - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Veja também Flamengo conquista eneacampeonato brasileiro; veja as imagens Brasil x Marrocos: fotos exclusivas da estreia da seleção na Copa 2026 Brasileiros que marcaram gol em mais de uma Copa 4 Copas

Pelé (6 gols em 1958, 1 gol em 1962, 1 gol em 1966 e 4 gols em 1970)