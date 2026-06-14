contra o Marrocos, por 1 x 1, no sábado, 13, o atacante Autor do gol de empate da seleção brasileira Vinicius Junior anotou seu segundo gol na história das Copas do Mundo e entrou no grupo de jogadores do Brasil que já marcaram em mais de um Mundial.
Em 2022, Vini Jr marcou um gol na goleada sobre a Coreia do Sul, as oitavas de final, por 4 x 1. Assim, tornou-se o 19º jogador a anotar em mais de uma Copa pelo Brasil entre os 288 que já entraram em campo desde 1930 na história dos Mundiais.
Do elenco atual, além de Vinicius Junior, outro que já marcou gol em Copas anteriores foi Neymar, nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022. O camisa 10 tem a chance de igualar o recordista Pelé (4 Copas marcando gol). Em 2022, Casemiro e Lucas Paquetá também marcaram gol.
Vinicius Jr e Hakimi em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi e Paquetá em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Igor Thiago em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Díaz e Douglas Santos em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi, o capitão marroquino: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Sistema defensivo do Brasil precisa de ajustes - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Brasileiros que marcaram gol em mais de uma Copa
4 CopasPelé (6 gols em 1958, 1 gol em 1962, 1 gol em 1966 e 4 gols em 1970)
3 Copas
Ronaldo (4 gols em 1998, 8 gols em 2002 e 3 gols em 2006)
Neymar (4 gols em 2014, 2 gols em 2018 e 2 gols em 2018)
Leônidas da Silva (1 gol em 1934 e 7 gols em 1938)
Baltazar (2 gols em 1950 e 1 gol em 1954)
Didi (2 gols em 1954 e 1 gol em 1958)
Vavá (5 gols em 1958 e 4 gols em 1962)
Zagallo (1 gol em 1958 e 1 gol em 1962)
Garrincha (4 gols em 1962 e 1 gol em 1966)
Jairzinho (7 gols em 1970 e 2 gols em 1974)
Rivellino (3 gols em 1970 e 5 gols em 1974)
Zico (1 gol em 1974 e 4 gols em 1978)
Sócrates (2 gols em 1982 e 2 gols em 1986)
Careca (5 gols em 1986 e 2 gols em 1990)
Bebeto (3 gols 1994 e 3 gols 1998)
Rivaldo (3 gols em 1998 e 4 gols em 2002)
Fred (1 gol em 2006 e 1 gol em 2014)
Thiago Silva (1 gol em 2014 e 1 gol em 2018)
Vinicius Junior (1 gol em 2022 e 1 gol em 2026)