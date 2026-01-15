O Vasco da Gama lançou nesta quinta-feira, 15, o seu novo uniforme para a temporada 2026. O lançamento é o primeiro com a nova fornecedora de material, em contrato firmado com a Nike até 2032.
O uniforme principal segue os padrões clássicos do clube. A camisa é predominantemente preta, com a tradicional faixa diagonal em branco e a cruz de malta no peito. O lançamento tem como slogan: “Feita de Coragem”.
Até a última temporada, o Vasco vestia o material fornecido pela italiana Kappa, em parceria que durou de 2020 até 2025. A marca já hia marcado presença na história da equipe carioca também entre 1996 e 2001.
No entanto, para a nova temporada, o Gigante da Colina negociou com Nike e a norte-americana fechou contrato até 2032, por sete anos. A parceria também inclui o futebol feminino e até a comissão técnica.