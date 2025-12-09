O Vasco da Gama terá roupa nova em 2026. O clube carioca confirmou nesta terça-feira, 9, um acordo com a Nike até 2032. A empresa americana substituirá a italiana Kappa, que se despede de São Januário na campanha da Copa do Brasil (o Vasco encara o Fluminense na semifinal).

O primeiro uniforme do Vasco produzido pela Nike será visto já em janeiro com o time sub-20 na Copinha, mas em uma versão provisória, que não será a mesma do elenco profissional, e não estarão disponíveis para comercialização.

O Vasco confirmou a novidade que já se especulava havia meses com um vídeo nas redes sociais, com narração do atacante Rayan, eleito a revelação do último Brasileirão.

O Vasco não será o único time brasileiro a vestir Nike em 2026. Além do Corinthians, cujo acordo com a marca americana dura desde 2003, o Atlético-MG trocará a Adidas por sua principal concorrente na próxima temporada.

Despedida da Kappa

Para marcar o fim de uma parceria de sucesso, sobretudo durante a primeira passagem, entre o fim da década de 90 e início dos anos 2000, Vasco da Gama e Kappa lançaram no início da semana um kit especial. A ação celebra não apenas o ciclo iniciado em 2020, mas também a rica história construída entre as duas marcas no passado.

A primeira parceria entre Vasco e Kappa é lembrada até hoje como uma das mais vitoriosas da história do futebol brasileiro. Vestindo o tradicional Omini (como é chamado o logo da marca), o Gigante da Colina conquistou dois Campeonatos Brasileiros (1997 e 2000), a Copa Libertadores (1998), o Torneio Rio-São Paulo (1999), o Campeonato Carioca (1998) e marcou uma era com grandes times, ídolos e memórias afetivas profundas no coração do torcedor.