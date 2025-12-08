O Prêmio Brasileirão 2025 ocorreu nesta segunda-feira, 12, no Rio de Janeiro, e premiou os melhores jogadores da temporada no futebol feminino e masculino.

Campeão entre os homens, o Flamengo dominou a seleção do ano com quatro representantes (Rossi, Leo Pereira, Jorginho e Arrascaeta), mais o atacante Pedro, autor do gol mais bonito. O Cruzeiro também teve quatro eleitos entre os melores de cada posição: Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Lucas Romero e Kaio Jorge.

Os craques do Brasileirão foram Arrascaeta, no masculino, e Gabi Zanoti, do Corinthians, no feminino. O Cruzeiro também foi destaque no feminino, com Isabela, Isa Haas, Loerena Bedoya, Letícia e o técnico Jonas Urias eleitos.

Como a delegação do Flamengo está no Catar para a disputa da Copa Intercontinental, os atletas premiados foram representados por ídolos rubro-negros: Raúl, Júnior, Petkovic, Nunes e Ronaldo Angelim.

O evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltou a acontecer após um hiato de quatro anos, e foi sediado no Roxy Dinner Show, em Copacabana. Também foram homenageados os vencedores das Séries B, C e D e Brasileirões Femininos A2 e A3.

Surpresa da competição, o quarto colocado Mirassol teve dois eleitos: o lateral Reinaldo e o técnico Rafael Guanaes. O Vasco também teve dois premiados, o lateral Paulo Henrique e o atacante Rayan, eleito a revelação do ano.

Segundo a CBF, as escolhas passaram pelo votação de treinadores e capitães das equipes participantes, bem como por jornalistas de todo o país.

Vencedores do Prêmio Brasileirão 2025

Seleção do Brasileirão 2025 masculino