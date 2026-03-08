O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, 8, no Mineirão, com um gol de Kaio Jorge, e sagrou-se campeão Mineiro de 2026.
Vencedor do Estadual de Minas pela última vez em 2019, a Raposa impediu o hepta do rival para conquistar a competição pela 39ª vez.
Com o título, o técnico Tite, que chegou ao Cruzeiro no início do ano, alcançou um feito neste domingo que apenas um treinador havia conseguido na história do futebol brasileiro, de conquistar os quatro maiores estaduais do país: os campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho.
Telê Santana foi campeão Carioca com o Fluminense (1969), Paulista com o São Paulo (1991 e 1992), Mineiro com o Atlético-MG (1970 e 1988) e Gaúcho com o Grêmio (1977). Já Tite ganhou o Paulistão com o Corinthians (2013), o Carioca com o Flamengo (2024), o Mineiro agora com o Cruzeiro (2026) e o Gaúcho com o Caxias (2000), Grêmio (2001) e Internacional (2009).
Recentemente, alguns treinadores conseguiram títulos em três dos quatro estaduais, como Cuca (Mineiro, Gaúcho e Carioca) e Vanderlei Luxemburgo (Paulista, Carioca e Mineiro).