Tati Silveira conquistou, mais uma vez, o Campeonato Chileno Feminino e chegou ao tetracampeonato consecutivo à frente do Colo-Colo, o quinto seguido do clube.

A equipe superou a Universidad Católica na decisão de 2026 e confirmou uma campanha dominante, com 27 vitórias e dois empates em 29 partidas, 114 gols marcados e apenas seis sofridos. Com 97% de aproveitamento, a treinadora levou o time ao título com a melhor campanha geral, o melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição, consolidando mais uma temporada de destaque no futebol chileno.

Eleita a melhor treinadora do Campeonato Chileno em 2023, 2024, 2025 e 2026, Tati destacou o trabalho coletivo por trás de mais uma conquista e fez questão de valorizar suas atletas e a comissão técnica.

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“Temos um grupo que trabalha muito. Já são cinco anos conquistando o título e a cada ano tivemos que nos reinventar. Foi uma grande final e sabemos da força do nosso elenco. As jogadoras são incríveis e todas estão de parabéns. Os títulos são das jogadoras e elas têm que celebrar”, afirmou a treinadora, que também agradeceu ao clube pelo apoio ao longo da trajetória.

“As estrelas dessa linda conquista são elas. Agradeço muito o clube, os dirigentes e minha equipe técnica, porque não trabalho sozinha. É um trabalho de muitas mãos. Sabemos das dificuldades, mas o Colo-Colo tem nos apoiado e retribuímos em campo com os títulos”, comentou a brasileira.

A conquista representa o quinto título nacional da carreira da Tati, campeã Brasileira pela Ferroviária, em 2019, e quatro vezes seguidas pelo Colo-Colo, em 2023, diante do Santiago Morning, em 2024 e 2025, contra a Universidad de Chile, e agora em 2026, diante da Universidad Católica.

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Desde sua chegada ao país, a treinadora construiu um retrospecto impressionante no Campeonato Chileno: são 97 jogos, 89 vitórias, oito empates e nenhuma derrota, com 392 gols marcados e apenas 26 sofridos. Em quatro anos no Chile, Tati segue invicta na competição nacional, ultrapassou a marca de 100 partidas pelo Colo-Colo e se tornou a primeira mulher a conquistar o Campeonato Chileno Feminino na história do clube.