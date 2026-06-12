O técnico Carlo Ancelotti ainda não confirmou o time titular do Brasil para a estreia da Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos, no sábado, 13. Mas, ao que tudo indica, a seleção deve começar com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Junior.
Confirmando essa escalação, o Brasil terá 8 dos 11 titulares da estreia da última Copa do Mundo, em 2022, quando venceu a Sérvia por 2 x 0. As ausências são o zagueiro Thiago Silva e os atacantes Neymar e Richarlison.
Esse número de 8 remanescentes é recorde na seleção na história da seleção brasileira na história das Copas, superando os 5 de 2006 e 2022.
No número total de convocados, esse grupo do Brasil de 2026 também é recordista com 15 remanescentes do time de 2022, superando os 13 da seleção bicampeã de 1962.
Remanescente do Brasil em estreias de Copa do Mundo
1930 – Joel, Brilhante e Itália; Hermógenes, Fausto e Fernando; Poly, Nilo, Arakén Patusca, Preguinho e Teóphylo. Técnico: Píndaro de Carvalho
1934 – Pedrosa, Sylvio Hoffmann e Luiz Luz; Tinoco, Martim Silveira e Canalli; Luizinho, Waldemar de Brito, Leônidas da Silva, Armandinho e Patesko. Técnico: Luiz Vinhaes
(Nenhum remanescente)
1938 – Batatais, Domingos da Guia e Machado; Zezé Procopio, Martim Silveira e Affonsinho; Lopes, Romeu Pelliciari, Leônidas da Silva, Perácio e Hércules. Técnico: Adhemar Pimenta
(2 remanescentes: Martim Silveira e Leônidas da Silva)
1950 – Barbosa, Augusto, Juvenal e Ely; Danilo Alvim e Bigode; Maneca, Ademir Menezes, Baltazar, Jair Rosa Pinto e Friaça. Técnico: Flávio Costa
(Nenhum remanescente)
1954 – Castilho, Djalma Santos, Brandãozinho, Bauer e Nilton Santos; Pinheiro e Didi; Julinho, Baltazar, Pinga e Rodrigues. Técnico: Zezé Moreira
(1 remanescente: Baltazar)
1958 – Gylmar, De Sordi, Bellini, Orlando e Nilton Santos; Dino e Didi; Joel, Mazzola, Dida e Zagallo. Técnico: Vicente Feola
(2 remanescentes: Nilton Santos e Didi)
1962 – Gylmar, Djalma Santos, Mauro Ramos, Zózimo e Nilton Santos; Zito e Didi; Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Técnico: Vicente Feola
(4 remanescentes: Gylmar, Nilton Santos, Didi e Zagallo)
1966 – Gylmar, Djalma Santos, Bellini, Altair e Henrique; Lima e Denílson; Garrincha, Pelé, Alcindo e Jairzinho. Técnico: Vicente Feola
(4 remanescentes: Gylmar, Djalma Santos, Garrincha e Pelé)
1970 – Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo; Clodoaldo e Gérson; Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivellino. Técnico: Zagallo
(2 remanescentes: Pelé e Jairzinho)
1974 – Leão, Nelinho, Luís Pereira, Marinho Perez e Marinho Chagas; Piazza e Rivellino; Paulo César Caju, Valdomiro, Jairzinho e Leivinha. Técnico: Zagallo
(3 remanescentes: Piazza, Rivellino e Jairzinho)
1978 – Leão, Toninho, Amaral, Oscar e Edinho; Toninho Cerezo, Batista, Zico e Rivelino; Gil e Reinaldo. Técnico: Cláudio Coutinho
(2 remanescentes: Leão e Rivellino)
1982 – Waldir Peres, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior; Falcão, Sócrates e Zico; Dirceu, Serginho Chulapa e Éder. Técnico: Telê Santana
(2 remanescentes: Oscar e Zico)
1986 – Carlos, Edson, Edinho, Júlio Cesar e Branco; Elzo, Alemão, Júnior e Sócrates; Casagrande e Careca. Técnico: Telê Santana
(2 remanescentes: Júnior e Sócrates)
1990 – Taffarel, Ricardo Gomes, Mauro Galvão e Mozer; Jorginho, Dunga, Alemão, Valdo e Branco; Careca e Müller. Técnico: Sebastião Lazaroni
(3 remanescentes: Alemão, Branco e Careca)
1994 – Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Ricardo Rocha e Leonardo; Dunga, Mauro Silva, Zinho e Raí; Romário e Bebeto. Técnico: Carlos Alberto Parreira
(3 remanescentes: Taffarel, Jorginho e Dunga)
1998 – Taffarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos; César Sampaio, Dunga, Giovanni e Rivaldo; Ronaldo e Bebeto. Técnico: Zagallo
(3 remanescentes: Taffarel, Dunga e Bebeto)
2002 – Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Edmílson; Cafu, Gilberto Silva, Juninho Paulista, Rivaldo e Roberto Carlos; Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Técnico: Luiz Felipe Scolari
(4 remanescentes: Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo)
2006 – Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Emerson, Kaká, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Ronaldo. Técnico: Carlos Alberto Parreira
(5 remanescentes: Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo)
2010 – Júlio César, Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano e Kaká; Robinho e Luis Fabiano. Técnico: Dunga
(3 remanescentes: Lúcio, Juan e Kaká)
2014 – Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar. Técnico: Luiz Felipe Scolari
(1 remanescente: Júlio César)
2018 – Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho e Willian; Neymar e Gabriel Jesus. Técnico: Tite
(4 remanescentes: Thiago Silva, Marcelo, Paulinho e Neymar)
2022 – Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar e Raphinha; Vinicius Junior e Richarlison. Técnico: Tite
(5 remanescentes: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar)
2026 – Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Matheus Cunha, Vinicius Junior e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti
(8 remanescentes: Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior)
Mais remanescente entre os convocados do Brasil em Copas do Mundo
2026 – 15
1962 – 13
1994 – 11
2006 – 10
2022 – 9
1982 – 9
2010 – 8
1974 – 8
1966 – 7
1998 – 7
1990 – 7
1986 – 7
2018 – 6
1954 – 6
2002 – 6
1958 – 5
2014 – 5
1970 – 5
1978 – 5
1938 – 4
1934 – 1
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