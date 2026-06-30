Com a vitória sobre o Japão por 2 a 1, na segunda, 29, a seleção brasileira manteve a escrita de sempre chegar às oitavas de final de uma Copa do Mundo, sendo a única a jogar nessa fase em todas as edições em que ela foi disputada (1934, 1938 e desde 1986).
Com 13 participações agora, o Brasil está à frente da Alemanha (que caiu para o Paraguai agora) e da Argentina, que vai enfrentar Cabo Verde pela segunda fase, de 16 avos, na próxima sexta, dia 3.
No século 21, a seleção brasileira é também a única que esteve presente em todas as oitavas, agora com 7 participações contra 5 de Argentina, Espanha, Inglaterra e México, que podem ainda ir para a 6ª participação cada.
Seleções que mais disputaram as oitavas de final em Copas do Mundo (1930-2026):
13 – Brasil
10 – Alemanha
10 – Argentina
9 – Espanha
8 – Bélgica
8 – França
8 – Holanda
8 – Inglaterra
8 – Itália
8 – México
7 – Suíça
6 – Estados Unidos
6 – Suécia
5 – Paraguai
5 – Uruguai
5 – Romênia
4 – Dinamarca
4 – Japão
4 – Portugal
3 – Chile
3 – Colômbia
3 – Coreia do Sul
3 – Croácia
3 – Marrocos
3 – Nigéria
3 – Noruega
3 – Polônia
3 – Tchéquia
2 – Austrália
2 – Áustria
2 – Bulgária
2 – Costa Rica
2 – Gana
2 – Hungria
2 – Irlanda
2 – Rússia
2 – Senegal
2 – Sérvia
1 – Argélia
1 – Arábia Saudita
1 – Canadá
1 – Camarões
1 – Cuba
1 – Egito
1 – Equador
1 – Eslováquia
1 – Grécia
1 – Indonésia
1 – Turquia
1 – Ucrânia