Com a vitória sobre o Japão por 2 a 1, na segunda, 29, a seleção brasileira manteve a escrita de sempre chegar às oitavas de final de uma Copa do Mundo, sendo a única a jogar nessa fase em todas as edições em que ela foi disputada (1934, 1938 e desde 1986).

Com 13 participações agora, o Brasil está à frente da Alemanha (que caiu para o Paraguai agora) e da Argentina, que vai enfrentar Cabo Verde pela segunda fase, de 16 avos, na próxima sexta, dia 3.

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No século 21, a seleção brasileira é também a única que esteve presente em todas as oitavas, agora com 7 participações contra 5 de Argentina, Espanha, Inglaterra e México, que podem ainda ir para a 6ª participação cada.

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Seleções que mais disputaram as oitavas de final em Copas do Mundo (1930-2026):

13 – Brasil

10 – Alemanha

10 – Argentina

9 – Espanha

8 – Bélgica

8 – França

8 – Holanda

8 – Inglaterra

8 – Itália

8 – México

7 – Suíça

6 – Estados Unidos

6 – Suécia

5 – Paraguai

5 – Uruguai

5 – Romênia

4 – Dinamarca

4 – Japão

4 – Portugal

3 – Chile

3 – Colômbia

3 – Coreia do Sul

3 – Croácia

3 – Marrocos

3 – Nigéria

3 – Noruega

3 – Polônia

3 – Tchéquia

2 – Austrália

2 – Áustria

2 – Bulgária

2 – Costa Rica

2 – Gana

2 – Hungria

2 – Irlanda

2 – Rússia

2 – Senegal

2 – Sérvia

1 – Argélia

1 – Arábia Saudita

1 – Canadá

1 – Camarões

1 – Cuba

1 – Egito

1 – Equador

1 – Eslováquia

1 – Grécia

1 – Indonésia

1 – Turquia

1 – Ucrânia

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