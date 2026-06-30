A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 30, a atualização do quadro de Lucas Paquetá, que se lesionou na classificação do Brasil diante do Japão, em Houston, na fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2022.

Apesar de o departamento médico não ter estabelecido um prazo para retorno, o jogador do Flamengo é desfalque certo para o duelo das oitavas de final diante de Noruega ou Costa do Marfim, no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), em New Jersey.

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“O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível”, informou a CBF.

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Quem entra no lugar de Paquetá?

A partir de agora, o técnico Carlo Ancelotti precisa decidir quem será o substituto de Paquetá, que vinha dando equilíbrio ao meio-campo ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães.

Danilo Santos

A opção natural para manter o esquema que funcionou contra Escócia e Japão seria o meio-campista do Botafogo. Também canhoto e com boa chegada na área, Danilo fez gols nos amistosos preparatórios contra Croácia e Panamá e jogou 21 minutos na Copa, entrando ao longo de três partidas.

Gabriel Martinelli Herói improvável ao marcar, nos acréscimos, o gol da vitória sobre o Japão, o atacante do Arsenal é outra opção bastante factível. Apesar de ser um ponte esquerda de origem, o veloz Martinelli poderia tanto ocupar o ataque com Matheus Cunha recuando para a meia quanto ele próprio iniciar as jogadas mais de trás. “Ele tem muita intensidade e ajudou muito a equipe marcando gol. Com ele, o Vini jogou mais aberto e foi muito perigoso”, avaliou Ancelotti após a partida. Martinelli e jogadores do Brasil comemoram a vitória sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão - Pier Giavelli / BPA Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Marquinhos comemora vitória do Brasil sobre o Japão - Pier Giavelli / BPA Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Seleção brasileira durante execução do hino - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Bruno Guimarães durante o duelo contra o Japão - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA) Martinelli e Matheus Cunha comemoram a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA) Casemiro comemora a vitória do Brasil sobre o Japão em Houston (Pier Giavelli / BPA) Vinicius Júnior e jogadores da seleção brasileira após vitória contra o Japão - Pier Giavelli / BPA Gabriel Martinelli foi o herói da classificação do Brasil às oitavas diante do Japão em Houston (EFE/EPA/SAM WASSON) HOUSTON (United States), 29/06/2026.- Casemiro of Brazil (C) celebrates scoring the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. (Brasil, Japón) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez) Casemiro marcou o gol do empate do Brasil diante do Japão em Houston (EFE/ Carlos Ramírez) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA) Veja também O Rei Pelé em capas históricas da PLACAR Torcedores destroem estádio em evento com Lionel Messi

Endrick

Ancelotti também comentou sobre a possibilidade de escalar o atacante Endrick no time, recuando Matheus Cunha, após a vitória sobre o Japão. “Podemos começar dessa maneira. A verdade é que precisávamos mais de força na área. Endrick podia dar essa força e mais presença na área. Fez um jogo muito bom porque estava intenso e era muito perigoso.” O atacante de 19 anos soma 71 minutos entrando três jogos do banco e ainda não balançou as redes nem conseguiu corresponder à expectativa os torcedores que sempre pedem a sua entrada.

Fabinho ou Éderson

Duas opções mais conservadoras seriam as possíveis entradas de Fabinho ou Éderson, volantes de origem, que dariam mais sustentação defensiva ao time.

Neymar

A opção mais improvável hoje seria a mais óbvia não fossem as questões físicas. Recuperado de uma lesão de grau 2 na panturrilha, Neymar participou de apenas 14 minutos diante da Escócia. “Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele, ele entraria no minuto 60 ou 65. Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha o controle do jogo”, afirmou Ancelotti. A expectativa mais otimista seria ter o veterano do Santos disponível para o segundo tempo.

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