O São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 30, o seu terceiro uniforme para o resto da temporada 2026. A camisa é off-white, com detalhes na cor bordô e sem as faixas horizontais no peito.
“A proposta da nova Third foi explorar uma linguagem estética diferente dentro da coleção de 2026, fazendo referências clássicas e sofisticadas para reinterpretar o uniforme do São Paulo. Queríamos desenvolver uma camisa que preservasse a identidade do clube e, ao mesmo tempo, acompanhasse a forma como o torcedor vive o futebol hoje, transitando naturalmente entre diferentes momentos do seu dia”, afirma Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance, fornecedora do Tricolor.
A camisa já está a venda no site e em lojas físicas da SAO Store, A versão Jogador masculina custa R$ 599,90, enquanto a versão Torcedor feminina custa R$ 449,90. O modelo infantil está sendo comercializado por R$ 399,90.