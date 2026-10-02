O português Cristiano Ronaldo e o argentino Messi são os dois maiores artilheiros do futebol mundial na atualidade. CR7 com 979 gols e Messi com 931. Por seleções, os dois também são os jogadores com mais gols: 146 e 125 gols, respectivamente.

Porém, essa lista está prestes a mudar. Cristiano Ronaldo abandonou a seleção portuguesa nesta semana ao entrar em atrito com o técnico Jorge Jesus e pode ter encerrado sua brilhante participação por Portugal. Já Messi vai se despedir da seleção argentina no próximo dia 6, terça-feira, no amistoso contra o Benim, em Buenos Aires.

Nesta sexta, 2, outro jogador que figura na lista dos maiores artilheiros por seleções na atualidade que vai se despedir é o bósnio Dzeko, na partida contra a Suécia pela Liga das Nações. Ele marcou 73 gols pelo país.

Sem CR7 e Messi, o belga Lukaku, de 33 anos, passa a ser o maior artilheiro de seleções com 93 gols, mas é outro que está na reta final em sua trajetória pela equipe nacional. Assim como o polonês Lewandowski, de 38 anos, o 4º colocado hoje cm 89. Neymar, com 80 gols, seria o 6º colocado nessa lista atual, mas já declarou, pós-Copa de 2026, que seu ciclo na seleção brasileira acabou.

Em ascensão nessa lista estão o inglês Harry Kane, o francês Mbappé e, principalmente, o norueguês Haaland, com sua incrível média de 1,14 gol por jogo (65 gols em 57 jogos).

Maiores artilheiros das seleções que em atividade:

🇵🇹 Cristiano Ronaldo: 234 jogos, 146 gols

🇦🇷 Messi: 207 jogos, 125 gols

🇧🇪 Lukaku: 133 jogos, 93 gols

🇵🇱 Lewandowski: 169 jogos, 89 gols

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane: 123 jogos, 87 gols

🇦🇪 Ali Mabkhout: 117 jogos, 85 gols

🇧🇦 Dzeko: 151 jogos, 73 gols

🇪🇬 Salah: 122 jogos, 68 gols

🇫🇷 Mbappé: 107 jogos, 67 gols

🇳🇴 Haaland: 57 jogos, 65 gols

🇷🇸 Mitrovic: 106 jogos, 64 gols

🇮🇳 Mehdi Taremi: 111 jogos, 60 gols

Yousef Al-Sulaiman: 131 jogos, 58 gols

🇰🇷 Son Heung-Min: 150 jogos, 58 gols

🇮🇳 Sardar Azmoun: 93 jogos, 57 gols

🇸🇳 Sadio Mané: 135 jogos, 56 gols

🇳🇱 Memphis Depay: 112 jogos, 55 gols

🇶🇦 Almoez Ali: 119 jogos, 55 gols

🇪🇨 Enner Valencia: 109 jogos, 49 gols