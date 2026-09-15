O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0 no último sábado, 12, pela 27ª rodada do Brasileirão, e chegou ao recorde de sete vitórias consecutivas sobre o rival, superando a série de seis triunfos seguidoss entre 1937 e 1938.
Entre os principais clássicos estaduais do Brasil, essa é uma das maiores sequências do tipo. O recorde também pertence ao Palmeiras, que engatou nove vitórias em cima do Santos entre 1921 e 1926.
Recentemente, a maior marca é a do Botafogo sobre o Fluminense, com oito vitórias seguidas entre 2023 e 2025 e também do Palmeiras sobre o Santos entre 2021 e 2023
Mais vitórias consecutivas nos principais clássicos estaduais do Brasil
9 – Palmeiras (1921-1926) contra o Santos
8 – Coritiba (1951-1953) contra o Athletico-PR
8 – Botafogo (2023-2025) contra o Fluminense
8 – Palmeiras (2021-2023) contra o Santos
7 – Flamengo (1912-1915) contra o Fluminense
7 – Cruzeiro (1964-1966 e 2008-2009) contra o Atlético-MG
[7] – Palmeiras (2025-2026) contra o São Paulo
As maiores séries de vitórias consecutivas nos clássicos:
Atlético-MG x Cruzeiro
7 – Cruzeiro (1964-1966 e 2008-2009)
6 – Atlético-MG (1938-1939)
Athletico-PR x Coritiba
6 – Athletico-PR (1948-1950)
8 – Coritiba (1951-1953)
Bahia x Vitória
5 – Bahia (1936-1939, 1994 e 2017-2018)
4 – Vitória (1990-1991 e 2015-2016)
Botafogo x Flamengo
5 – Botafogo (1967-1968)
5 – Flamengo (2005-2006)
Botafogo x Fluminense
5 – Fluminense (1928-1929)
8 – Botafogo (2023-2025)
Botafogo x Vasco
6 – Vasco (1992-1993)
5 – Botafogo (1995-1996)
Flamengo x Fluminense
7 – Flamengo (1912-1915)
4 – Fluminense (1951-1952 e 2021-2022)
Flamengo x Vasco
5 – Vasco (1999-2000)
6 – Fluminense (1939-1940)
Grêmio x Internacional
6 – Grêmio (1909-1913, 1919-1924, 1931-1933 e 1977-1978)
5 – Internacional (1943-1944, 1947, 1953-1954, 1974-1975)
Corinthians x Palmeiras
6 – Palmeiras (1931-1934)
4 – Corinthians (1948-1949, 1952-1953, 1955-1956, 1983-1985 e 2017-2018)
Corinthians x Santos
5 – Corinthians (1938-1939 e 1952-1953)
5 – Santos (1948-1949, 1958-1959 e 2002)
Corinthians x São Paulo
5 – Corinthians (1976-1977)
5 – São Paulo (1992-1993)
Palmeiras x Santos
9 – Palmeiras (1921-1926)
5 – Santos (1957-1958)
Palmeiras x São Paulo
7 – Palmeiras (2025-2026)
6 – São Paulo (1962-1963)