Dos 126 participantes da Copa do Brasil de 2026 – número recorde na história do torneio -, restam agora apenas oito, que garantiram vaga nas quartas de final nesta semana: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória.
Atual campeão, o Corinthians acabou eliminado pelo Internacional, que volta a disputar a fase do torneio depois de seis anos. O Grêmio, outro gaúcho classificado, está nas quartas pela 22ª vez na história e se aproximou do Flamengo, clube que mais vezes foi até as quartas desde 1989, mas que há dois anos não fica entre os oito melhores.
O Vitória, que eliminou Flamengo e Athletico Paranaense, vai para sua 11ª edição nas quartas, superando o rival Bahia nessa lista.
Os clubes que mais se classificaram para as quartas da Copa do Brasil (desde 1989)
24 – Flamengo (1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)
22 – Grêmio (1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2004, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2026)
20 – Atlético-MG (1989, 1990, 1994, 1995, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2024, 2025 e 2026)
19 – Palmeiras (1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 e 2026)
18 – Corinthians (1989, 1991, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2013, 2014, 2016, 2018, 2022, 2023, 2024 e 2025)
16 – São Paulo (1990, 1993, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2011, 2012, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)
16 – Vasco (1993, 1994, 1995, 1998, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2024, 2025 e 2026)
15 – Athletico-PR (1992, 1997, 1999, 2001, 2007, 2011, 2012, 2013, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)
15 – Cruzeiro (1993, 1995, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 e 2026)
13 – Internacional (1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2008, 2009, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 e 2026)
12 – Fluminense (1992, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2015, 2021, 2022 e 2025)
11 – Santos (1998, 2000, 2006, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 e 2026)
11 – Vitória (1989, 1991, 1994, 1997, 1998, 2003, 2004, 2009, 2010, 2012 e 2026)
10 – Bahia (1989, 1990, 1999, 2002, 2012, 2018, 2019, 2023, 2024 e 2025)
9 – Botafogo (1991, 1999, 2000, 2007, 2008, 2013, 2014, 2017 e 2025)
7 – Goiás (1989, 1990, 1991, 1999, 2003, 2012 e 2013)
6 – Ceará (1993, 1994, 1997, 2005, 2011 e 2020)
5 – Coritiba (1991, 2001, 2009, 2011 e 2012)
5 – Sport (1989, 1992, 1998, 2003 e 2008)
4 – Criciúma (1990, 1991, 1992 e 1996)
4 – Paraná (1995, 1996, 1998 e 2002)
3 – América-MG (2020, 2022 e 2023)
3 – Figueirense (2005, 2007 e 2015)
3 – Fortaleza (2001, 2021 e 2022)
3 – Juventude (1999, 2016 e 2024)
2 – Atlético-GO (2010 e 2022)
2 – Brasiliense (2002 e 2007)
2 – Ipatinga-MG (2006 e 2007)
2 – Náutico (1990 e 2007)
2 – Ponte Preta (2001 e 2009)
2 – Remo (1990 e 1991)
1 – 15 de Novembro-RS (2004)
1 – ABC-RN (2014)
1 – América-RN (2014)
1 – Avaí (2011)
1 – Baraúnas-RN (2005)
1 – Chapecoense (2018)
1 – Comercial-MS (1994)
1 – Corinthians-AL (2008)
1 – CSA-AL (1992)
1 – Cuiabá (2020)
1 – Linhares-ES (1994)
1 – Londrina-PR (1993)
1 – Palmas-TO (2004)
1 – Paulista-SP (2005)
1 – Santo André-SP (2004)
1 – São Caetano-SP (2008)
1 – Treze-PB (2005)
1 – Volta Redonda-RJ (2006)