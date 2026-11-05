O Instituto SECI vai promover o 4º Festival Feminino Elas no Gramado, torneio que será realizado no dia 7 de novembro na instituição. O futebol feminino do SECI comemora 10 anos de existência, e a competição vai celebrar o protagonismo feminino e mostrar que o campo também é delas.

Em sua casa, o SECI vai receber o ACAFF, Grêmio Iguaçu, SESI e o Olímpia, nas categorias sub-8, sub-10 e sub-14. Todos os times vão disputar dois jogos cada, com chance de classificação à final e premiação. Mesmo aquelas que não chegarem à última fase também receberão medalhas pela participação no torneio.

Pensando no desenvolvimento, receber uma medalha pela participação valoriza a jornada de quem entrou em campo, além de motivar as atletas a continuarem ocupando espaços de prática esportiva. Este é um dos impactos que o Instituto SECI promove em suas iniciativas.

O festival compreende a competitividade no esporte como uma das ferramentas de desenvolvimento integral, alinhada à visão da organização. Este momento fortalece o trabalho em equipe, a valorização das diferenças e o reconhecimento das próprias capacidades.

Sendo aberto ao público, o Elas no Gramado vai trazer a comunidade para dentro do Instituto, promovendo o fortalecimento de vínculos entre alunas e familiares. Além disso, o SECI será um espaço seguro para que atletas de diferentes instituições possam conviver, trocar experiências e crescer em conjunto.

“Espaço seguro não é só sobre ter um campo: é sobre ela poder errar sem ser ridicularizada, se pode decidir sem ser questionada, se não precisa justificar sua presença naquele lugar. Quando elas se sentem acolhidas, o futebol se torna um local em que elas entendem a importância da presença delas”, afirma Odara Mendez, Diretora de Projetos do Instituto.

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O Elas no Gramado acontece desde 2023 e surgiu para ampliar a presença das meninas no futebol. Realizado em parceria com a Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental, a edição passada recebeu mais de 200 jogadoras e contou com um quadro de arbitragem inteiramente composto por mulheres.

Sobre o protagonismo, Odara diz que “entrar em campo é só o começo. As meninas precisam ver mulheres ocupando este espaço, para saber que o caminho existe. Por isso, nós partimos do ponto de vista das meninas para pensarmos nossas iniciativas”.

A representatividade é construída quando existe uma iniciativa que permite às meninas desenvolverem autonomia. No Instituto SECI, as alunas têm acesso à aulas exclusivas, como o Futebol Bilíngue. Parte do projeto Educação em Movimento, a iniciativa une o desenvolvimento esportivo com aulas de inglês.

O investimento social privado é fundamental para a ampliação de espaços e idealização de momentos como o Festival: “nos permite oferecer mais do que a prática esportiva. Cada investidor que acredita no nosso trabalho ajuda a garantir que as portas do desenvolvimento integral permaneçam abertas”, segundo a diretora.

O SECI foi pioneiro em projetos de futebol feminino no ABC Paulista. Pâmela Simões, ex-aluna e atual professora de futebol do Instituto, fala sobre o papel do projeto na vida de meninas como ela.

“Durante muito tempo, as meninas não tinham um espaço onde pudessem jogar futebol, e ele foi o primeiro lugar a oferecer a oportunidade para mim e diversas outras meninas que sonhavam em jogar e se desenvolver”.

Pâmela ainda afirma que “o SECI não está apenas oferecendo futebol para meninas, está ajudando a construir um espaço de inclusão, amizade e oportunidades dentro da comunidade”.

A organização segue promovendo iniciativas de protagonismo e transformação para as meninas. Seja no campo, no tatame, ou em cada sala de aula, a organização atua para mostrar para suas alunas que elas têm o direito de ocupar o lugar que quiserem.

Sobre o Instituto SECI

O Instituto SECI atua no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, construindo tecnologias sociais a partir dos territórios e utilizando educação, esporte, cultura e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários como ferramentas de transformação.

Com atuação em Santo André (SP) e Cruz (CE), o Instituto desenvolve programas voltados à ampliação de oportunidades, inclusão, formação de talentos e fortalecimento das comunidades onde está inserido.