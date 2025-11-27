Jogador brasileiro com mais participações na história da Libertadores (13), o lateral-direito Marcos Rocha é também aquele com mais edições disputadas na sequência — jogou todas as últimas 13, desde 2013. Décimo quinto jogador com mais partidas na competição sul-americana, com 90 jogos, o jogador de 36 anos está próximo de um novo recorde.

Campeão com o Atlético Mineiro em 2013 e com o Palmeiras em 2020 e 2021, Marcos Rocha disputou duas partidas em 2025 pelo time paulista neste edição: nas vitórias contra o Bolívar-BOL (2 x 0) e Sporting Cristal-PER (6 x 0), na fase de grupos.

Negociado com o Grêmio no meio do ano, o experiente jogador pode ser campeão da Libertadores de 2025 por ter entrado em campo pelo Palmeiras e, com isso, se tornaria o primeiro brasileiro a conquistar quatro vezes o torneio.

Desde 1960, outros sete brasileiros já foram tricampeões da Libertadores: Vítor (lateral-direito) pelo São Paulo (1993), Cruzeiro (1997) e Vasco (1998); Fabiano Eller (zagueiro), Vasco (1998) e Internacional (2006 e 2010); Ronaldo Luiz (lateral-esquerdo), São Paulo (1992 e 1993) e Vasco (1998); Palhinha (meia-atacante), São Paulo (1992 e 1993) e Cruzeiro (1997); Willian (atacante), Corinthians (2012) e Palmeiras (2020 e 2021); Felipe Melo (volante/zagueiro), Palmeiras (2020 e 2021) e Fluminense (2023); e Patrick de Paula (volante), Palmeiras (2020 e 2021) e Botafogo (2024).

Agora, na atual Libertadores, outros cinco jogadores podem conquistar também o tri: Bruno Henrique e Arrascaeta, que foram campeões em 2019 e 2022 com o Flamengo; e Mayke, Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Weverton, campeões com o Palmeiras em 2020 e 2021.

Esses jogadores serão também os primeiros a ganhar três vezes a Libertadores por um único time brasileiro na competição,