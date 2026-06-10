Em clima de Copa do Mundo, o Kidzhouse Festival, considerado o “Rock In Rio das Crianças” estreia no Rio de Janeiro no dia 28 de junho, durante VILLAGE, reunindo atrações para toda a família. Entre os destaques está o espaço “Mais Bola, Menos Tela”, que incentiva crianças a trocarem o tempo de tela por brincadeiras, esportes e atividades interativas. Após o sucesso em São Paulo, o festival chega à cidade reforçando seu compromisso de promover espaços cada vez mais kids friendly.

O espaço “Mais Bola, Menos Tela” ganha ainda mais força com a presença da Turma da Bola, fenômeno infantil que já soma mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. Formada pelos personagens Taffa, Orza, Cacá, Pedalada e Bugol, a turma representa valores como amizade, imaginação, coragem e espírito de equipe, conectando-se diretamente à proposta do espaço. A iniciativa reforça a mensagem de que a infância precisa de mais movimento, mais interação e mais tempo de qualidade em família.

Além da área temática, o Kidzhouse Festival reúne uma programação completa de entretenimento. Entre os shows confirmados estão Lance de Escola, Chico Bento, Beatles para Crianças, Mundo Bita e Violúdico. Já os encontros com personagens prometem encantar o público com presenças como Smurfs, Bob Esponja, Galinha Pintadinha, Patrulha Canina e a própria Turma da Bola, entre outros sucessos do universo infantil.

Com expectativa de receber cerca de 7 mil pessoas, o evento segue o conceito de “all inclusive de diversão”, em que todas as atrações e atividades estão inclusas no ingresso, exceto alimentação. A estrutura também foi planejada para garantir conforto e praticidade às famílias, com sala de amamentação, área PCD, espaços de descanso, praça de alimentação, brinquedos infláveis e monitoria especializada.

Criado pela plataforma Kidzhouse, o festival se consolidou como uma das principais referências em entretenimento infantil no Brasil ao reunir experiências imersivas, atrações de grande apelo entre as crianças e uma operação pensada para toda a família. Após a estreia carioca, o evento retorna a São Paulo para sua terceira edição, que acontece entre os dias 24 e 26 de julho, no Arca São Paulo, durante as férias escolares.

Serviço: Kidzhouse Festival Rio de Janeiro

Data: 28 de junho, domingo

Horário: das 12h às 20h

Local: VILLAGE | JOCKEY CLUB – Praça Santos Dumont, 31 – Gávea – Rio de Janeiro-RJ

Ingressos: https://www.ingresse.com/village-2026-kidzhouse-festival/