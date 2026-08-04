O Napoli lançou, nesta terça-feira, 4, seu terceiro uniforme para a temporada 2026/27. Batizada de “Nápoles em Todo o Seu Vermelho”, a camisa traz o vermelho escuro como cor principal. A gola e os punhos canelados possuem detalhes em azul e branco.

“[…] A cor vermelha não se resume a memórias. Ela representa um sentimento que pertence ao povo e, somente depois, ao time. É o símbolo da grandeza, algo que continua a crescer a cada dia nos bairros, nas casas e nas vozes do povo de Nápoles, “num abraço afetuoso entre o mar azul e o calor de um pico flamejante““, escreveu o clube.

O lançamento do uniforme faz parte das ações comemorativas do centenário do Napoli. Este ano também coincide com o 40º aniversário do primeiro Scudetto do clube, conquistado na temporada 1986/87. No ano do título inédito, o uniforme também era vermelho e chegou a ser usado por Diego Maradona.

Assim como na década de 1980, o escudo do Napoli (à direita) e o logotipo da fornecedora EA7 (à esquerda), linha esportiva da grife Emporio Armani, estão em posição invertida.

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Terceiro uniforme do Napoli