Depois de marcar nos últimos quatro jogos da Copa do Mundo de 2022 – Austrália (oitavas), Holanda (quartas), Croácia (semifinal) e França (final) -, o argentino Lionel Messi já começou o Mundial de 2026 fazendo 3 gols na estreia contra a Argélia.
Com gols em 5 jogos consecutivos, Messi entrou para um seleto grupo de jogadores que marcaram gols em partidas seguidas e pode alcançar mais um recorde na história das Copas. Desde 1930, os dois jogadores que mais fizeram gol em jogos consecutivos foram o francês Just Fontaine, em 1958, e o brasileiro Jairzinho, em 1970, com seis partidas cada.
A Argentina de Messi terá como próxima adversária a seleção da Áustria, na segunda-feira, 22. Depois, no dia 27, pega a Jordânia na última rodada do Grupo J. Nesta Copa, outros dois jogadores marcaram gol pelo 3º jogo consecutivo: o francês Mbappé e o inglês Harry Kane.
Mais jogos consecutivos marcando gol em Copas do Mundo (1930-2026):
6 – Just Fontaine (França) – 1958
6 – Jairzinho (Brasil) – 1970
5 – Leônidas da Silva (Brasil) – 1934-1938
5 – Gyorgy Sarosi (Hungria) – 1934-1938
5 – Helmut Rahn (Alemanha) – 1954-1958
5 – Lajos Tichy (Hungria) – 1958-1962
5 – Eusebio (Portugal) – 1966
5 – Gerd Müller (Alemanha) – 1970
5 – Cubillas (Peru) – 1970-1978
5 – Careca (Brasil) – 1986-1990
5 – Schillaci (Itália) – 1990
5 – Stoitchkov (Bulgária) – 1994
5 – Rivaldo (Brasil) – 2002
5 – James Rodríguez (Colômbia) – 2014
[5] – Messi (Argentina) – 2022-2026
Just Fontaine (França)
3 gols – França 7 x 3 Paraguai (1958)
2 gols – Iugoslávia 3 x 2 França (1958)
1 gol – França 2 x 1 Escócia (1958)
2 gols – França 4 x 0 Irlanda do Norte (1958)
1 gol – Brasil 5 x 2 França (1958)
4 gols – França 6 x 3 Alemanha Ocidental (1958)
13 gols em 6 jogos (2,17 gols por jogo)
Jairzinho (Brasil)
2 gols – Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia (1970)
1 gol – Brasil 1 x 0 Inglaterra (1970)
1 gol – Brasil 3 x 2 Romênia (1970)
1 gol – Brasil 4 x 2 Peru (1970)
1 gol – Brasil 3 x 1 Uruguai (1970)
1 gol – Brasil 4 x 1 Itália (1970)
7 gols em 6 jogos (1,17 gol por jogo)
Leônidas da Silva (Brasil)
1 gol – Espanha 3 x 1 Brasil (1934)
3 gols – Brasil 6 x 5 Polônia (1938)
1 gol – Brasil 1 x 1 Tchecoslováquia (1938)
1 gol – Brasil 2 x 1 Tchecoslováquia (1938)
2 gols – Brasil 4 x 2 Suécia (1938)
8 gols – 5 jogos (1,60 gol por jogo)
Gyorgy Sarosi (Hungria)
1 gol – Áustria 2 x 1 Hungria (1934)
2 gols – Hungria 6 x 0 Índias Orientais Holandesas (1938)
1 gol – Hungria 2 x 0 Suíça (1938)
1 gol – Hungria 5 x 1 Suécia (1938)
1 gol – Itália 4 x 2 Hungria (1938)
6 gols em 5 jogos (1,20 gol por jogo)
Helmut Rahn (Alemanha Ocidental)
2 gols – Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria (1954)
2 gols – Argentina 1 x 3 Alemanha Ocidental (1958)
1 gol – Alemanha Ocidental 2 x 2 Tchecoslováquia (1958)
1 gol – Alemanha Ocidental 2 x 2 Irlanda do Norte (1958)
1 gol – Alemanha Ocidental 1 x 0 Iugoslávia (1958)
7 gols em 5 jogos (1,40 gol por jogo)
Lajos Tichy (Hungria)
1 gol – Suécia 2 x 1 Hungria (1958)
2 gols – Hungria 4 x 0Mexico (1958)
1 gol – País de Gales 2 x 1 Hungria (1958)
1 gol – Hungria 2 x 1 Inglaterra (1962)
2 gols – Hungria 6 x 1 Bulgária (1962)
7 gols em 5 jogos (1,40 gol por jogo)
Eusebio (Portugal)
1 gol – Portugal 3 x 0 Bulgária (1966)
2 gols – Portugal 3 x 1 Brasil (1966)
4 gols – Portugal 5 x 3 Coreia do Norte (1966)
1 gol – Inglaterra 2 x 1 Portugal (1966)
1 gol – Portugal 2 x 1 União Soviética (1966)
9 gols em 5 jogos (1,80 gol por jogo)
Gerd Müller (Alemanha Ocidental)
1 gol – Alemanha Ocidental 2 x 1 Marrocos (1970)
3 gols – Alemanha Ocidental 5 x 2 Bulgária (1970)
3 gols – Alemanha Ocidental 3 x 1 Peru (1970)
1 gol – Alemanha Ocidental 3 x 2 Inglaterra (1970)
2 gols – Itália 4 x 3 Alemanha Ocidental (1970)
10 gols em 5 jogos (2 gols por jogo)
Teófilo Cubillas (Peru)
1 gol – Peru 3 x 2 Bulgária (1970)
2 gols – Peru 3 x 0 Marrocos (1970)
1 gol – Alemanha Ocidental 3 x 1 Peru (1970)
1 gol – Brasil 4 x 2 Peru (1970)
2 gols – Peru 3 x 1 Escócia (1978)
7 gols em 5 jogos (1,40 gol por jogo)
Careca (Brasil)
1 gol – Brasil 1 x 0 Argélia (1986)
2 gols – Irlanda do Norte 0 x 3 Brasil (1986)
1 gols – Brasil 4 x 0Polônia (1986)
1 gols – Brasil 1 x 1 França (1986)
2 gols – Brasil 2 x 1 Suécia (1990)
7 gols em 5 jogos (1,40 gol por jogo)
Toto Schillaci (Itália)
1 gol – Itália 2 x 0 Tchecoslováquia (1990)
1 gol – Itália 2 x 0 Uruguai (1990)
1 gol – Itália 1 x 0 Irlanda (1990)
1 gol – Itália 1 x 1 Argentina (1990)
1 gol – Itália 2 x 1 Inglaterra (1990)
5 gols em 5 jogos (1 gol por jogo)
Hristo Stoichkov (Bulgária)
2 gols – Bulgária 4 x 0 Grécia (1994)
1 gol – Argentina 0 x 2 Bulgária (1994)
1 gol – Mexico 1 x 1 Bulgária (1994)
1 gol – Bulgária 2 x 1 Alemanha (1994)
1 gol – Bulgária 1 x 2 Itália (1994)
6 gols em 5 jogos (1,20 gol por jogo)
Rivaldo (Brasil)
1 gol – Brasil 2 x 1 Turquia (2002)
1 gol – Brasil 4 x 0 China (2002)
1 gol – Costa Rica 2 x 5 Brasil (2002)
1 gol – Brasil 2 x 0 Bélgica (2002)
1 gol – Inglaterra 1 x 2 Brasil (2002)
5 gols em 5 jogos (1 gol por jogo)
James Rodríguez (Colômbia)
1 gol – Colômbia 3 x 0 Grécia (2014)
1 gol – Colômbia 2 x 1 Costa do Marfim (2014)
1 gol – Japão 1 x 4 Colômbia (2014)
2 gols – Colômbia 2 x 0 Uruguai (2014)
1 gol – Brasil 2 x 1 Colômbia (2014)
6 gols em 5 jogos (1,20 gol por jogo)
Messi (Argentina)
1 gol – Argentina 2 x 1 Austrália (2022)
1 gol – Argentina 2 x 2 Holanda (2022)
1 gol – Argentina 3 x 0 Croácia (2022)
2 gols – Argentina 3 x 3 França (2022)
3 gols – Argentina 3 x 0 Argélia (2026)
8 gols em 5 jogos (1,60 gol por jogo)