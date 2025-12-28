O torcedor do Atlético Mineiro recebeu um presente neste final de ano. O clube e a Nike, nova fornecedora de material esportivo a partir de 2026, avançaram nas negociações para reativar o Manto da Massa – projeto que se tornou um fenômeno de vendas e marketing entre 2020 e 2024, mas não foi realizado neste ano por conta da troca de fornecedor. A informação foi incialmente publicada pelo site ge.

A diretoria alvinegra e executivos da Nike têm se reunido frequentemente para ajustar os detalhes operacionais do no projeto. O objetivo é que o Manto da Massa não seja apenas uma camisa comemorativa, mas uma plataforma de engajamento global para os mais de 10 milhões de atleticanos.

A Nike já possui experiência com esse tipo de iniciativa, tendo realizado concursos semelhantes com o Corinthians. Na parceria com o Galo, a intenção é aproveitar a infraestrutura logística da marca para evitar problemas ocorridos no passado, como os atrasos nas entregas.

O clube quer que o Manto da Massa faça parte da plataforma internacional da Nike, permitindo que torcedores ao redor do mundo adquiram a peça com mais facilidade.

Antes do novo Manto, a Nike lançará a coleção oficial dos uniformes 1 e 2 na estreia do Campeonato Mineiro, no dia 11 de janeiro, contra o Betim, na Arena MRV. Nas cinco edições anteriores, o projeto comercializou cerca de 450 mil camisas, gerando um faturamento bruto superior a R$ 88 milhões.

O Atlético abre um período para que torcedores enviem seus próprios desenhos. Uma comissão técnica e de marketing seleciona as 13 melhores artes – em alusão ao número da sorte do clube -, que vão para votação popular no site oficial. O vencedor, além de ver sua criação vestindo milhares de atleticanos, costuma receber prêmios em dinheiro e planos de sócio-torcedor.

A retomada do Manto da Massa é estratégica para diminuir a dívida do clube e aumentar as receitas de royalties. A expectativa é que as inscrições para o novo concurso sejam abertas ainda no primeiro semestre de 2026, com o lançamento da camisa vencedora previsto para o segundo semestre.