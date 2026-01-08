Um livro de luxo que consolida a história das camisas do Corinthians ao longo do tempo: Manto Alvinegro, de Cássio Brandão, é um documento daquela que é a segunda pele para o torcedor. Numerada e limitada a 1910 unidades, a obra terá lançamento em 7 de fevereiro, no Museu do Futebol, em São Paulo.

O livro de arte é licenciado pelo clube, tem capa em tecido e acompanha luvas para o manuseio. Nele, está o maior e mais completo trabalho de pesquisa já realizado sobre as lendárias camisas do Timão.

Brandão é um colecionador de itens do Timão e ano passado foi reconhecido pelo Guinness World Records como maior colecionador de camisas de futebol do mundo.

“O Manto Alvinegro é um projeto de vida. Dedico a organizar e catalogar as camisas do Corinthians há mais de 20 anos e no livro encontramos uma pesquisa muito apaixonante, nunca antes feita, mostrando todos os modelos de camisas que usamos desde a nossa fundação”, disse Brandão orgulhoso da obra.

O trabalho inédito, realizado ao longo de dois anos, coloca o torcedor do Corinthians diante de fotos das cem camisas mais importantes para o autor e traz ainda textos exclusivos de grandes personalidades alvinegras.

O editor Daniel Pereira reforçou o caráter único do projeto, garantindo que o livro jamais será reimpresso, o que consolida seu valor histórico e colecionável.

“Cada detalhe desse livro é único e foi pensado para ser uma edição histórica, item de colecionador. Todo mundo sabe e reconhece a paixão e força da torcida corinthiana, uma torcida que tem um time, e Manto Alvinegro apresenta de forma única a história do Timão pela força da sua camisa”, explicou Pereira.

O lançamento oficial de Manto Alvinegro acontece em cerimônia especial no Museu do Futebol, marcada para o próximo dia 7 de fevereiro, às 14 horas. O lançamento contará com a presença de ilustres corinthianos.