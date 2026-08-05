O Manchester United anunciou, nesta quarta-feira, 5, Eva Olid como a nova treinadora da equipe feminina. A comandante chega para substituir Marc Skinner, que deixou o clube na última segunda-feira, 3, em comum acordo. O contrato de Olid será válido até junho de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano.

“A oportunidade de me tornar treinadora da equipe feminina do Manchester United é a realização de um sonho. […] Estou me juntando ao Manchester United em um momento realmente empolgante. Há uma clara sintonia em nossa visão compartilhada para o sucesso a longo prazo. Mal posso esperar para começar a preparar uma equipe que deixará nossos incríveis torcedores orgulhosos”, disse Olid em nota publicada pelo Manchester United.

A chegada da treinadora acontece após um período de sucesso de cinco anos no comando da equipe feminina do Hearts, da Escócia. Por lá, Olid ajudou o clube a conquistar seu primeiro título da Scottish Women’s Premier League.

“Eva é uma treinadora excepcional com uma determinação incrível para alcançar o sucesso. Suas conquistas notáveis ​​no Heart of Midlothian demonstraram sua capacidade de maximizar o potencial individual das jogadoras, ao mesmo tempo que implementava um estilo de futebol empolgante. Estamos muito felizes por ela agora trazer essas qualidades para o Manchester United”, declarou Matt Johnson, diretor de futebol feminino do Manchester United, em nota.

“Eva é a treinadora perfeita para nos liderar numa nova e empolgante era. Ela compartilha do nosso compromisso com o desenvolvimento de jogadoras talentosas da base e jovens promessas, uma tradição profundamente enraizada na história e cultura do nosso clube, bem como com o aprimoramento de jogadoras experientes que atuam em nível internacional, ambos elementos que fazem parte integrante da nossa visão de sucesso sustentável a longo prazo”, concluiu Johnson.