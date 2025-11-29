Campeão da Copa Libertadores de 2019 e de 2022 como lateral-esquerdo pelo Flamengo, o técnico Filipe Luís entrou eum um seleto grupo dos campeões do torneio como jogador e treinador ao conquistar o título de 2025 neste sábado, como técnico rubro-negro na final diante do Palmeiras, em Lima-PER.

Desde 1960, apenas nove conseguiram esse feito. Filipe é o segundo brasileiro, sucedendo Renato Gaúcho, campeão com o Grêmio em 1983 como atacante e em 2017, também pelo Tricolor, mas como treinador.

O primeiro a conseguir essa façanha foi o argentino Humberto Maschio, campeão com o Racing-ARG em 1967, como atacante, e depois como técnico do Indendiente, em 1973, com apenas 39 anos. Já o último a conseguir foi Marcelo Gallardo, meia do River Plate em 1996 e campeão como treinador em 2015 e 2018, também pelo River.