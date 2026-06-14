A Holanda empatou com o Japão neste domingo, 14, por 2 x 2, em Dallas, na abertura do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. A seleção holandesa, que saiu na frente, com um gol de Van Dijk, acabou sofrendo o empate nos minutos finais. Ainda assim, conseguiu manter sua invencibilidade em Copas do Mundo e igualou o recorde da Seleção Brasileira, de 13 jogos sem derrota, entre 1958 e 1966.
Depois de perder para a Espanha na final da Copa de 2010, a Holanda não perdeu mais em mundiais. Em 2014, foi 3ª colocada com 5 vitórias e 2 empates. Uma das vitórias, aliás, sobre o Brasil por 3 x 0 na disputa do 3º lugar. Em 2018, os holandeses não se classificaram para a Copa. Já em 2022, foram 3 vitórias e 2 empates, até a eliminação para a Argentina nas quartas de final, nos pênaltis.
Maiores invencibilidades em Copas do Mundo (1930-2026)
13 – Brasil (1958 a 1966)
[13] – Holanda (2014 a 2022)
12 – Itália (1994 a 2022)
11 – Brasil (1978 a 1982)
11 – Brasil (1970 a 1974)
11 – Alemanha (1990 a 1994)
11 – Uruguai (1930 a 1954)
11 – Brasil (2002 a 2006)
10 – Itália (1982 a 1986)
10 – Espanha (1998 a 2006)
10 – Argentina (2002 a 2010)
9 – Itália (1934 a 1938)
9 – Alemanha (1974 a 1978)
9 – Brasil (1994 a 1998)
9 – Itália (2006 a 2010)
9 – França (2018 a 2022)
Sequência recorde do Brasil
Brasil 2 x 0 União Soviética (1958)
Brasil 1 x 0 País de Gales (1958)
Brasil 5 x 2 França (1958)
Brasil 5 x 2 Suécia (1958)
Brasil 2 x 0 México (1962)
Brasil 0 x 0 Tchecoslováquia (1962)
Brasil 2 x 1 Espanha (1962)
Brasil 3 x 1 Inglaterra (1962)
Brasil 4 x 2 Chile (1962)
Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia (1962)
Brasil 2 x 0 Bulgária (1966)
Brasil 1 x 3 Hungria (fim da invencibilidade)
Sequência recorde da Holanda
Holanda 5 x 1 Espanha (2014)
Holanda 3 x 2 Austrália (2014)
Holanda 2 x 0 Chile (2014)
Holanda 2 x 1 México (2014)
Holanda 0 (4) x 0 (3) Costa Rica (2014)
Holanda 0 (2) x 0 (4) Argentina (2014)
Holanda 3 x 0 Brasil (2014)
Holanda 2 x 0 Senegal (2022)
Holanda 1 x 1 Equador (2022)
Holanda 2 x 0 Catar (2022)
Holanda 3 x 1 Estados Unidos (2022)
Holanda 2 (3) x 2 (4) Argentina (2022)
Holanda 2 x 2 Japão (2026)