Os oito estádios brasileiros que receberão os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027 contarão com a instalação de “salas lilás” voltadas ao acolhimento de denúncias de mulheres vítimas de violência, assédio ou importunação sexual. A medida foi confirmada na última segunda-feira, 23, pela secretária especial para o torneio, Juliana Agatte, durante o 1º Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina, realizado em Brasília (DF), que segue nesta terça-feira, 24, no Estádio Mané Garrincha com representantes das cidades-sede e entidades ligadas à organização.

Inspirada em uma estrutura de atendimento especializado já em funcionamento no Mineirão, em Belo Horizonte, a iniciativa integra o primeiro eixo do plano nacional de legado do governo federal para a competição — que ocorre entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A meta é publicar diretrizes nacionais para vigorar durante o Mundial e, após o encerramento do evento, ampliar o modelo de acolhimento para todas as capitais do país, garantindo canais de denúncia tanto para atletas quanto para torcedoras.

Regulamentação de lei e fomento à base

Além do enfrentamento à violência nos ambientes esportivos, o plano nacional de legado está estruturado em frentes voltadas à transformação cultural, ao combate a estereótipos e à ampliação do acesso e da permanência de meninas e mulheres na modalidade, inclusive com a garantia do futebol feminino nas atividades físicas escolares.

Outro pilar central envolve a regulamentação prática da Lei de Desenvolvimento do Futebol Feminino, sancionada em setembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Juliana Agatte, o governo pretende expedir uma portaria em conjunto com diferentes entidades — em um prazo estimado de cerca de 100 dias, até março de 2027 — para concluir a regulamentação e fomentar a presença feminina em espaços de gestão dentro de clubes e federações.

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Público esperado, impacto econômico e ingressos

Mais de 50 órgãos federais atuam no alinhamento de ações de segurança pública e suporte de saúde para o torneio, que reunirá 32 seleções em 64 partidas na primeira edição realizada na América do Sul. A expectativa da Fifa é de um público total de dois milhões de pessoas, sendo cerca de 200 mil turistas estrangeiros.

As projeções governamentais estimam uma movimentação financeira superior a R$ 8 bilhões, com a geração aproximada de 73 mil empregos diretos e indiretos. Diante do grande volume de deslocamentos previstos, a secretária especial defendeu ainda a adoção de ponto facultativo nas cidades-sede em dias de jogos, citando o aprendizado acumulado pelo Brasil na organização da Copa do Mundo de 2014, dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016 e da COP-30, realizada em Belém em 2025.

O encontro em Brasília contou também com a presença da secretária de Turismo da Cidade do México, Alejandra Guerrero, representante de uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2031. A dirigente mexicana destacou o combate ao machismo, à discriminação e à xenofobia como desafios centrais dos grandes eventos e elogiou a política de ingressos a preços populares firmada entre o governo brasileiro e a Fifa, com entradas comercializadas a partir de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).