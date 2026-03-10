Campeão carioca de 2026 no último domingo, 8, depois de vencer o Fluminense nos pênaltis, o Flamengo chegou ao seu 14º título estadual desde 2001 e ganhou seu 30º troféu no século 21, ampliando o seu domínio no ranking dos clubes brasileiros com mais conquistas no período.

Além dos 14 títulos do Carioca, o Fla ganhou 3 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 4 Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Supercopas do Brasil e 1 Copa dos Campeões, torneio que já não existe mais.

Corinthians, que ganhou a Supercopa do Brasil em 2026, subiu para a 2ª colocação ao lado Internacional e agora Paysandu e Fortaleza, recém-campeões estaduais também em 2026.

Veja abaixo a lista dos times brasileiros com mais títulos no século 21 nas competições de primeira divisão.

Mais títulos no século 21:

30 – FLAMENGO

3 Libertadores 2019, 2022 e 2025

1 Recopa Sul-Americana 2020

4 Brasileiros 2009, 2019, 2020 e 2025

4 Copas do Brasil 2006, 2013, 2022 e 2024

3 Supercopas do Brasil 2020, 2021 e 2025

14 Estaduais 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026

1 Copa dos Campeões 2001

19 – CORINTHIANS

1 Mundial 2012

1 Libertadores 2012

1 Recopa Sul-Americana 2013

4 Brasileiros 2005, 2011, 2015 e 2017

3 Copas do Brasil 2002, 2009 e 2025

1 Supercopa do Brasil 2026

1 Torneios Rio-SP 2002

7 Estaduais 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025

19 – FORTALEZA

3 Copas do Nordeste 2019, 2022 e 2024

16 Estaduais 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e 2026

19 – INTERNACIONAL

1 Mundial 2006

2 Libertadores 2006 e 2010

1 Copa Sul-Americana 2008

2 Recopas Sul-Americanas 2007 e 2011

13 Estaduais 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2025

19 – PAYSANDU

1 Copa dos Campeões 2002

1 Copa Norte 2002

4 Copas Verde 2016, 2018, 2024 e 2025

13 Estaduais 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017, 2020, 2021, 2024 e 2026

18 – ATLÉTICO-MG 1 Libertadores 2013 1 Brasileiro 2021 1 Supercopa do Brasil 2022 2 Copas do Brasil 2014 e 2021 1 Recopa Sul-Americana: 2014 12 Estaduais 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025